Conflictos y críticas en Morena: transportistas, campaña de unidad, desatiros en Jalisco

La noticia incluye varios conflictos entre Morena y otras partes en Puebla, Jalisco y Ensenada, así como la campaña de unidad y las denuncias de desatiros en Jalisco.

Víctor Castro Cosío ( Morena ), quien prendió otro conflicto, ahora con permisionarios de transportadoras turísticas, quienes denuncian que, a pesar de operar en regla, padecen hostigamiento de inspectores estatales.

Consultados por este medio, los empresarios detallan que pedían mesas de diálogo entre taxistas, transportistas y autoridades para destrabar el problema, pero don Víctor advirtió que ni con bloqueos cederá a presiones y que se aplicará la ley, lo cual fue ‘echarle gasolina al fuego’ y el conflicto se agudizó. Más de uno recordó que es mejor la solución que la confrontación.

Donde hubo varias ‘quijadas en el suelo’, nos cuentan, es en Puebla, luego que la dirigente nacional de Morena anunció que se inició una investigación interna contra el alcalde de Chignahuapan(Morena), por ‘actos de frivolidad’ y posible violación a los principios de austeridad, por organizar una megafiesta de XV años a su hija, lo que desató duras críticas. Desde la oposición varios soltaron la carcajada, y señalaron que doña Ariadna debería sancionar a más de la mitad de los alcaldes, funcionarios y líderes locales, pues dicen que los morenistas de Puebla se sienten de la realeza y el alma del Jet set.

El que sigue dando tumbos en su afán de hacer ver que en Jalisco ‘todo está bien’, nos comentan, es el gobernador(MC), pues replicó en redes sociales el video de una persona haciendo esquí acuático en la presa Las Pintas, uno de los cuerpos de agua más contaminados y donde las propias autoridades estatales (o sea, su gobierno) han detectado descargas clandestinas de aguas negras. La gente le recordó a don Pablo que la realidade no es como él pretende mostrarla, y eso se sigue notando en el agua contaminada que sale a diario de la llave en muchas colonias de Guadalajara





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