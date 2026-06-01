Congreso América Digital México 2026 analizará la transformación digital impulsada por IA y nuevas tecnologías

El Congreso América Digital México 2026 se celebrará el 9 y 10 de junio en el WTC de la Ciudad de México, reunirá a líderes tecnológicos y corporativos para explorar cómo la convergencia de IA generativa, cloud, data centers, ciberseguridad y automatización está redefiniendo los negocios en América Latina. El evento funcionará como plataforma de networking y generación de oportunidades para ejecutivos de transformación digital, startups y proveedores tecnológicos.

El Congreso América Digital México 2026 reunirá el 9 y 10 de junio en el WTC a líderes tecnológicos y corporativos para analizar cómo la nueva revolución digital está transformando los negocios en América Latina.

Este evento, impulsado por la convergencia entre IA generativa, agentes inteligentes, cloud, data centers, ciberseguridad y automatización avanzada, busca que sectores como banca, retail, manufactura, telecomunicaciones y logística fortalezcan su competitividad y se mantengan a la vanguardia de la transformación tecnológica. Contará con la participación de ejecutivos de empresas líderes como Google Cloud, Salesforce, Dell Technologies, Snowflake, Equinix y Dynatrace, así como de Diego Flores, titular del Sector de Industria Electrónica y Digital de la Secretaría de Economía, y de Francisco Aguirre, LATAM Artificial Intelligence Senior Principal de Dell Technologies, entre otros.

El congreso funcionará como una plataforma regional de articulación, networking ejecutivo y generación de oportunidades de negocio entre corporativos, startups, proveedores tecnológicos, líderes de innovación y ejecutivos responsables de transformación digital. Los temas centrales incluirán la expansión regional de infraestructura digital, el aumento de inversiones vinculadas a nearshoring, centros de datos y servicios basados en IA, y cómo estas tecnologías están redefiniendo el futuro de los negocios en la región.

La transformación digital en América Latina ha entrado en una nueva fase donde la implementación práctica de tecnologías emergentes es clave para la competitividad. La IA, la automatización y la infraestructura digital ya no son solo experimentos, sino herramientas esenciales para la transformación operativa. Empresas de diversos sectores están adoptando soluciones basadas en cloud computing, análisis de datos y ciberseguridad para optimizar procesos y crear nuevos modelos de negocio.

El evento destacará casos de éxito y estrategias para acelerar la evolución de la economía digital, considerando factores como la expansión de centros de datos y la importancia del nearshoring como impulsor de inversiones tecnológicas en la región. El congreso también abordará el impacto geopolítico y económico de la digitalización, analizando cómo Latinoamérica puede posicionarse en el comercio y la innovación global.

Se discutirá la importancia de la colaboración público-privada para desarrollar políticas que fomenten la adopción de tecnologías avanzadas, así como los desafíos en materia de regulación, talento digital y seguridad informática. Esta cumbre busca no solo compartir conocimientos, sino también generar alianzas concretas que impulsen la transformación digital en la región, consolidando a México como un hub tecnológico estratégico para las Américas.





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IA Generativa Transformación Digital Nearshoring Centros De Datos Competitividad Regional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Congreso local aprueba nuevas prestaciones para proteger a los trabajadores en la Ciudad de MéxicoEl Congreso local aprobó dos nuevas prestaciones para proteger a los trabajadores en la Ciudad de México. Una de ellas es la posibilidad de trabajar en casa durante las lluvias intensas, y la otra es la desconexión digital al concluir la jornada laboral.

Read more »

Congreso de la Ciudad de México cierra periodo ordinario sin aprobar leyes secundarias de transparenciaTras una semana maratónica de sesiones, los diputados de la Ciudad de México cerraron el periodo ordinario sin aprobar las leyes secundarias en materia de transparencia y el organismo que sustituirá al Info CDMX. Aprobadas reformas en protección animal, huachicol de agua, extorsión y fraude. Además, Conagua inició labores de desazolve en 19 ríos del Valle de México para evitar desbordamientos durante la temporada de lluvias, con la remoción estimada de 750 mil metros cúbicos de residuos. Por otro lado, diputados panistas de la capital asistieron a concentración del PAN en Chihuahua para respaldar a la gobernadora.

Read more »

Adiós Info CDMX, hola nuevo órgano de transparencia: Congreso de la Ciudad de México aprueba reformasEl Congreso de la Ciudad de México aprobó por mayoría la creación de un nuevo órgano desconcentrado de transparencia que sustituye al Info CDMX. Se expidieron dos leyes: la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización de la Información, y se armonizaron 32 ordenamientos. El nuevo órgano transferirá los bienes y funciones del Info CDMX en un plazo de hasta 180 días hábiles. Se establece un subsistema de transparencia integrado por 11 autoridades garantes y se definen reglas para la clasificación de información. La reforma elimina la figura de comisionados y pleno del Info CDMX.

Read more »

Congreso de la Ciudad de México aprueba endurecer sanciones por tirar basura y abandonar animales muertosEl Congreso de la Ciudad de México aprobó un decreto que aumenta las multas y sanciones por arrojar basura en la vía pública y abandonar animales muertos o desechos. Las penas incluyen arresto de 20 a 36 horas o servicio social, enfocándose también en actividades de protección y bienestar animal. La medida busca combatir tiraderos clandestinos y mejorar la imagen y salud pública.

Read more »