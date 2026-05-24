Congreso CDMX aprueba tipificar el phishing para sancionar el robo de información personal y bancaria

Este delito afecta principalmente a las personas adultas mayores, por lo que Olivia Garza de los Santos, promotora de la iniciativa, dijo que la seguridad no se construye únicamente en las calles, sino también en los espacios digitales.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad tipificar el delito de phishing o robo de datos personales en el Código Penal local, castigándolo hasta con seis años de prisión.

La legisladora Alberto Martínez Urincho, responsable de la iniciativa, explicó que la creciente dependencia de la tecnología también ha generado un aumento de los fraudes electrónicos, y que el marco legal no contempla este tipo de acciones delictivas, lo que dificulta la persecución y sanción de los responsables





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