Congreso de Guanajuato aprueba reforma para regular el uso de celulares en escuelas

El Congreso de Guanajuato aprobó una reforma para regular el uso de celulares en escuelas de educación básica y media superior, estableciendo un marco legal que prioriza el enfoque pedagógico y limita su uso durante el horario escolar. La medida busca garantizar un mejor aprovechamiento académico y un entorno seguro para los estudiantes.

Guanajuato , Guanajuato . - El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad, con 34 votos a favor, una reforma a la Ley de Educación y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece el marco legal para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en escuelas de educación básica y media superior.

Esta decisión otorga a la Secretaría de Educación de Guanajuato un plazo de 180 días para emitir lineamientos específicos que regirán en las aulas, priorizando un enfoque pedagógico y limitando el uso de estos dispositivos durante el horario escolar, excepto en actividades educativas o situaciones de emergencia. Durante el debate en el Pleno, la diputada Martha Edith Moreno Valencia destacó que esta reforma surge de foros realizados en Irapuato, Celaya y León, donde se escucharon las opiniones de docentes y padres de familia.

Moreno Valencia enfatizó que la prohibición no es la solución, sino una regulación que busca garantizar el mejor aprovechamiento de los estudiantes en el aula, asegurando que las escuelas sean espacios seguros y libres de violencia. Por su parte, la diputada Carolina León Medina señaló que la tecnología en sí no es el problema, pero su uso sin regulación genera consecuencias negativas, aclarando que regular no significa limitar, sino proteger el derecho a aprender en un entorno seguro.

El diputado Antonio Chaurand Sorzano añadió que la integración de estas tecnologías puede ser estratégica si su uso está supervisado y orientado a fines educativos. El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, proponente de la iniciativa, calificó la decisión como un cambio histórico para fortalecer el papel del magisterio y dar certeza jurídica a los docentes.

Zanella Huerta explicó que la falta de reglas homogéneas ha generado distracciones en el aula, problemas de convivencia y afectaciones en el aprendizaje, subrayando que sin orden no hay aprendizaje ni educación de calidad. La diputada María Isabel Ortiz Mantilla y el diputado Juan Carlos Romero Hicks coincidieron en que proteger a los estudiantes de la exposición excesiva a las pantallas es un tema de salud mental, destacando que nada reemplazará el papel del maestro en la formación de valores.

Al finalizar la sesión, Rigoberto Macías, líder de la Sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, advirtió que el gremio magisterial no permitirá que esta regulación se convierta en una carga administrativa para los profesores. Macías exigió mesas de trabajo con participación de docentes, especialistas y padres de familia para garantizar corresponsabilidad y reglas claras.

El líder sindical precisó que los protocolos deben ser diferenciados según el nivel educativo y la región, ya que las realidades tecnológicas varían en el estado. Además, destacó que el uso desmedido del celular vulnera la autoridad del docente y que el sindicato buscará un enfoque pedagógico, no punitivo, para que la tecnología sea una herramienta de estudio y no de distracción





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