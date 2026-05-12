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Congreso de Guanajuato formaliza mecanismo de consulta para pueblos indígenas y afromexicanos

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Congreso de Guanajuato formaliza mecanismo de consulta para pueblos indígenas y afromexicanos
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📆5/12/2026 2:23 AM
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El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó un protocolo para revisar 15 iniciativas de ley y formalizó el mecanismo de consulta para pueblos indígenas y afromexicanos.

Guanajuato, Guanajuato. - El Congreso del Estado de Guanajuato formalizó el mecanismo de consulta para pueblos indígenas y afromexicanos, aprobando un protocolo con unánime previa, para revisar 15 iniciativas de ley.

En la mesa de trabajo, representantes denunciaron el 'robo de identidad' política y exigieron el término jurídico de 'personas originarias', debido al uso de la palabra 'vinculación' en las leyes electorales. La población afromexicana reclamó la exclusión histórica y exigió un presupuesto para organizar festividades y fortalecer su identidad. Las comunidades originarias exigieron reconocimiento legal y respeto a sus usos y costumbres.

Delegaciones de la Sierra Gorda cuestionaron dificultades de traslado y exigieron condiciones dignas y alimentación en las sedes regionales. La diputada morenista Plásida Calzada Velázquez alzó la contrast con la dinámica actual, enfatizando el cambio del formato de consulta y la búsqueda desahogar inquietudes que estuvieron contenidas por años.

El presidente del Consejo Estatal Indígena señaló que el éxito de las leyes depende de reconocer cómo eligen los pueblos a sus representantes bajo usos y costumbres, y que sin trabajo unificado entre federación, estado y municipios no se alcanzaran mejoras legislativas exitosas

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