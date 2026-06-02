Congreso de Guanajuato no a la despenalización del aborto una vez más tras archivar iniciativas

Sandra Pedroza Orozco denunció que el Congreso estatal impugnó el amparo que favorece la despenalización del aborto en Guanajuato, impugnó el amparo federal ganado por 50 mujeres y colectivas feministas, el cual declara inconstitucional penalizar el aborto en el estado.

Sandra Pedroza Orozco denunció que el Congreso estatal impugnó el amparo que favorece la despenalización del aborto en Guanajuato, impugnó el amparo federal ganado por 50 mujeres y colectivas feministas, el cual declara inconstitucional penalizar el aborto en el estado.

¿La defensa del Congreso? Según la legisladora, se basa en ‘argumentos del siglo XIX’. Al reclamar el uso de las instituciones y recursos públicos para imponer ideologías personales, Pedroza Orozco fue tajante con sus compañeros: ‘De verdad, ¿no les da vergüenza? ¿No les da vergüenza que tengan que ser los tribunales federales y la propia Suprema Corte quienes tengan que estar viniendo una y otra vez a recordarle a este Poder Legislativo que debe cumplir con sus obligaciones constitucionales?

’ Durante su intervención en el Pleno, la legisladora de Movimiento Ciudadano también denunció la opacidad del proceso. La diputada exigió saber quién instruyó presentar este recurso de revisión de manera discreta: La legisladora de Movimiento Ciudadano exigió transparencia sobre el recurso promovido por el Congreso. Porque si, ante los cuestionamientos realizados, quienes se supone que son los responsables decidieron guardar silencio sobre el tema, entonces alguien más está tomando las decisiones y escondiendo la mano.

Y eso es delicado... eso no es defensa institucional, eso es captura de las instituciones”. A esta exigencia de cuentas claras se sumó también la diputada Martha Edith Moreno Valencia para respaldar la petición. Sobre el sustento legal de la impugnación, Pedroza Orozco señaló que el documento intenta minimizar precedentes ya obligatorios de la Suprema Corte y lanzó una crítica directa: ¿PAN ocultó recurso para frenar despenalización de aborto en Guanajuato?

Ellos dicen que no, Morena que sí A pesar de la resistencia legislativa, dejó claro que la despenalización en la entidad ya es un hecho irreversible: ‘La garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, adolescentes y niñas en Guanajuato ya no es una posibilidad lejana. Es inminente y solamente es cuestión de tiempo para que se formalice. Y eso es gracias a las colectivas feministas’





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