Congreso de la CDMX aprueba reformas al Código Penal para sancionar extorsión y delitos digitales

El legislativo capitalino endurece penas contra extorsión, hostigamiento coercitivo y crímenes facilitados por inteligencia artificial, introduciendo nuevas figuras delictivas y agravantes tecnológicas.

El Congreso de la Ciudad de México dio luz verde a una serie de reformas al Código Penal del Distrito Federal que buscan endurecer las penas contra la extorsión, el hostigamiento coercitivo y los delitos cometidos mediante tecnologías digitales avanzadas.

La propuesta, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, contó con el apoyo de distintas bancas y se aprobó con cuarenta votos a favor y dos abstenciones. Las enmiendas introducen nuevas figuras delictivas y agravan las sanciones para conductas como la presión sistemática, la intimidación reiterada y las amenazas que obligan a una persona a actuar contra su voluntad, así como para la manipulación de identidad, voz o contenido audiovisual a través de herramientas digitales.

Asimismo, se fortalecen los castigos por la cobranza extrajudicial ilegal cuando se recurre a la violencia física, las amenazas o el acoso, y se establecen agravantes específicas para los crímenes facilitados por inteligencia artificial, clonación de voces, deepfakes y suplantación de identidad en tiempo real. Durante la discusión, el diputado de Morena Alberto Martínez Urincho subrayó que la actualización legislativa responde al crecimiento de formas delictivas vinculadas a la tecnología y la inteligencia artificial, citando la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que prioriza el combate a la extorsión.

Los legisladores destacaron la necesidad de proteger a las víctimas de nuevas modalidades de extorsión telefónica, simulación de secuestros, amenazas digitales y la difusión no consensuada de material íntimo. El parlamentario Luis Alberto Chávez García advirtió que las organizaciones criminales ya emplean herramientas capaces de clonar voces y manipular videos para engañar a familias y generar falsos escenarios de secuestro, señalando que la delincuencia ha abandonado el anonimato tradicional para adoptar tecnologías avanzadas.

En ese sentido, la reforma no busca coartar la innovación tecnológica, sino establecer límites claros que impongan penas severas a quienes utilicen el ingenio digital para vulnerar la tranquilidad y la seguridad de la población. El diputado del Partido Verde Manuel Talayero respaldó la iniciativa, recordando que millones de personas en la capital han sufrido amenazas y llamadas de extorsión, incluso desde centros penitenciarios.

Señaló que la nueva legislación permitirá una mayor protección para los sectores vulnerables y dotará al sistema judicial de herramientas más efectivas para perseguir delitos cometidos a través de plataformas digitales. Con la aprobación del pleno, el dictamen fue remitido a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y posterior publicación en la Gaceta Oficial, marcando un paso importante hacia la modernización del marco penal en la Ciudad de México a la par de los avances tecnológicos





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