Congreso de la Ciudad de México aprueba iniciativa para garantizar acceso a la salud de personas en situación de calle

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una iniciativa que obliga al Sistema de Salud local a impulsar programas de atención médica accesible y digna para personas en situación de calle, utilizando herramientas como Unidades Móviles de Salud. La medida busca corregir la exclusión histórica y la discriminación que este grupo sufre al intentar acceder a servicios de salud.

El Sistema de Salud de la Ciudad de México deberá impulsar programas para garantizar el acceso a la salud de las personas en situación de calle .

Esta decisión se tomó tras la aprobación unánime del Congreso de la Ciudad de México de una iniciativa que busca asegurar que este sector vulnerable reciba servicios de salud integrales, accesibles y oportunos. Los legisladores coincidieron en que esta medida representa una oportunidad vital para una población que ha sido históricamente invisible y excluida.

La presidenta de la Comisión de Salud, Miriam Cruz, enfatizó que abordar la situación de calle implica reconocer las condiciones de desigualdad, violencia, discriminación y abandono que padecen a diario, y que el Congreso tiene la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para garantizar sus derechos fundamentales. El promotor de la iniciativa, el diputado Pedro Haces Lago, subrayó que no se trata de caridad, sino de solidaridad y de la garantía efectiva del derecho a la salud, acceso que frecuentemente se les niega por carecer de documentos, domicilio o recursos para trasladarse, e incluso por un trato discriminatorio que valora menos sus vidas.

Según el Censo de Población de Personas en Situación de Calle 2025, en la capital hay 2 mil 869 personas en esta condición. Entre los problemas de salud más comunes que enfrentan se encuentran infecciones respiratorias, desnutrición, enfermedades crónicas, padecimientos de salud mental y adicciones, agravados por la exposición constante a las condiciones de la calle.

El dictamen obliga al Sistema de Salud capitalino a diseñar e implementar programas específicos, como el uso de Unidades Móviles de Salud y Bienestar, para acercar la atención médica a quienes más la necesitan, sin esperar a que busquen ayuda. El objetivo es que el sistema de salud llegue active y equitativamente a las personas en situación de calle, eliminando barreras discriminatorias y garantizando un trato digno que reconozca su derecho humano a la salud





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