Congreso de la Ciudad de México Entrega Medalla al Mérito Policial a 120 Elementos Destacados

El Congreso de la Ciudad de México otorgó la Medalla al Mérito Policial a 120 elementos de la SSC y la FGJCDMX, reconociendo su labor y sacrificio en la protección ciudadana. Se destacó el reconocimiento post mortem a los caídos y la labor de la Guardia Nacional.

En una solemne ceremonia, el Congreso de la Ciudad de México honró la labor de los guardianes de la seguridad y la justicia capitalinas al entregar la prestigiosa Medalla al Mérito Policial. Un total de 120 elementos destacados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJCDMX ) fueron reconocidos por su valentía, dedicación y compromiso en la protección de la ciudadanía. La ceremonia, celebrada en el recinto legislativo de Donceles, fue un emotivo homenaje a quienes arriesgan sus vidas diariamente para garantizar la seguridad en la urbe. Entre los galardonados, 88 elementos pertenecían a la SSC , 20 a la FGJCDMX , y un número significativo de reconocimientos fueron otorgados post mortem, en memoria de aquellos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, un acto que subraya el sacrificio y la valentía de estos servidores públicos.

Además del reconocimiento individual, la ceremonia incluyó un reconocimiento especial a la Guardia Nacional, resaltando su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad, honestidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones en la capital mexicana, demostrando la colaboración interinstitucional en la lucha contra la delincuencia. El evento resaltó la importancia de la colaboración entre las diferentes fuerzas de seguridad para mantener la paz y el orden en la ciudad, destacando el esfuerzo conjunto por salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

El diputado Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, presidió la ceremonia y destacó la importancia de este reconocimiento. En sus palabras, la medalla simboliza el agradecimiento de la sociedad hacia aquellos hombres y mujeres que, con su trabajo diario, arriesgan su vida para proteger a la población. Sesma Suárez solicitó un minuto de aplausos en honor a los galardonados, un gesto de respeto y admiración por su labor.

La ceremonia no solo se limitó a la entrega de la medalla, sino que también sirvió como plataforma para reflexionar sobre las condiciones laborales de los agentes de seguridad. El diputado Mario Enrique Sánchez Flores, miembro del partido PAN, enfatizó la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal de seguridad, incluyendo un aumento salarial justo. Esta solicitud refleja la preocupación por el bienestar de los agentes y la importancia de proporcionarles los recursos necesarios para que puedan desempeñar su trabajo de manera efectiva y segura. La iniciativa subraya la importancia de invertir en el personal de seguridad para fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de velar por su bienestar.

La entrega de la Medalla al Mérito Policial es un evento anual que resalta la importancia de reconocer y valorar el trabajo de los elementos de seguridad y justicia en la Ciudad de México. Es un recordatorio de los riesgos que enfrentan a diario, así como de su compromiso inquebrantable con la protección de la ciudadanía. La ceremonia de este año, con la presencia de altos funcionarios y representantes de las instituciones de seguridad, refuerza el mensaje de unidad y colaboración entre las diferentes instancias gubernamentales y de seguridad. La entrega de la medalla post mortem a los caídos en el cumplimiento de su deber añade un componente emocional significativo, recordándonos el sacrificio que estos hombres y mujeres hacen por la seguridad de la comunidad. El reconocimiento a la Guardia Nacional también es un punto clave, al destacar la importancia de la colaboración interinstitucional para garantizar la seguridad de la capital. La iniciativa del diputado Sánchez Flores de mejorar las condiciones laborales de los agentes de seguridad es un paso fundamental para fortalecer la moral de las fuerzas del orden y asegurar que cuenten con las herramientas y el apoyo necesarios para cumplir con su importante misión





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