Congreso de la Unión inicia período extraordinario para abordar temas como aplazar elección judicial y nulidad de elecciones por intervención extranjera

El próximo martes, el Congreso de la Unión iniciará un período extraordinario para abordar cuatro temas: aplazar la elección judicial para el 2028; que las candidaturas sean íntegras y evitar de esta manera que el crimen organizado pueda infiltrarse y una más que resulta interesante porque tiene que ver con la nulidad de elecciones por intervención extranjera. La iniciativa se ha aprobado en la Permanente y contempla que se discuta y en su caso apruebe la iniciativa reforma constitucional de la presidenta.

El próximo martes inicia en el Congreso de la Unión un período extraordinario para abordar cuatro temas: aplazar la elección judicial para el 2028; que las candidaturas sean íntegras y evitar de esta manera que el crimen organizado pueda infiltrarse y una más que resulta interesante porque tiene que ver con la nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Sheinbaum habla de la soberanía como bandera principal para tapar toda la corrupción guinda, ha venido señalando y acusando a la oposición cuando no de ‘vende patrias’, de ‘traidores a la Patria’ y ahora quiere sacar adelante esta iniciativa para poder esgrimir que precisamente la oposición quiere que extranjeros intervengan. O sea, solo quiere que Morena y si acaso los partiditos que acompañan a Morena, metan las manos en los comicios, los más próximos, los del 2027.

Por lo demás, la Permanente aprobó que la iniciativa impulsada por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, Ignacio Mier Velazco y el diputado Ricardo Monreal fuera considerada de urgente resolución, con 25 votos a favor y 10 en contra de parte de la oposición. Se contempla que se discuta y en su caso apruebe la iniciativa reforma constitucional de la president





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Congreso De La Unión Periodo Extraordinario Temas Aplazar Elección Judicial Candidaturas Íntegras Intervención Extranjera Nulidad Elecciones Sheinbaum Sovereignía Corrupción Guinda Oposición Vendepatrias Traidorespatria Iniciativa Coordinador Bancada Morena Diputado Ricardo Monreal Iniciativa Reforma Constitucional Presidenta Observatorio Electoral Internacional COPPPAL Director Observatorio Electoral Internacional Sebastián Hagobian López Frente Amplio Uruguayo Observación Electoral Misiones De Observación Electoral América Mundo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Comisión permanente aprueba periodo extraordinario para mover elección judicial a 2028Con 26 votos a favor

Read more »

Permanente Avala Periodo Extraordinario: Discutirán Aplazar Elección Judicial para 2028En el periodo extraordinario avalado por la Comisión Permanente se espera que se discuta la reforma que aplaza la Elección Judicial para 2028, además de otras tres iniciativas

Read more »

Avalan periodo extraordinario para aplazar a 2028 la elección judicialEn el Pleno de la Permanente, se enlistó que además de esta reforma, también se discutirían una reforma que crea la comisión de revisión de candidatos

Read more »

Reforma judicial de Sheinbaum revive salas de la Corte, amplía tiempos de organización y reduce candidatosLa iniciativa que manda la elección judicial a 2028 fue entregada este miércoles al Congreso, donde morenistas ya aceleran los procesos para aprobarla la próxima semana.

Read more »