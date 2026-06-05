Congreso de Morelos aprueba la suspensión definitiva de Jorge Armando Genaro Rubio como presidente municipal de Tlalnepantla

El Congreso de Morelos aprobó la suspensión definitiva de Jorge Armando Genaro Rubio como presidente municipal de Tlalnepantla, al considerar que su vinculación a proceso por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores de edad actualiza las causales de separación del cargo previstas en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal.
La separación del cargo fue aprobada por unanimidad luego de que Jorge Armando Genaro Rubio fuera vinculado a proceso por abuso sexual agravado y corrupción de menores de edad .
La propuesta fue presentada por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado como asunto de urgente y obvia resolución. Primero se aprobó la modificación del orden del día para incorporar el dictamen y posteriormente fue avalado por unanimidad del Pleno, con 19 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. La determinación fue tomada durante la sesión ordinaria celebrada por los diputados en el Salón de Plenos del Congreso del Estado
Jorge Armando Genaro Rubio Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Suspensión Definitiva Presidente Municipal De Tlalnepantla Congreso De Morelos Ley Orgánica Municipal Constitución Política Del Estado Dictamen Pleno Salón De Plenos Centro Estatal De Reinserción Social De Cuautl Fiscalía General Del Estado Yautepec-Tlayacapan Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado Corrupción De Menores De Edad Abuso Sexual Agravado
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
León: Automovilista se queda dormido y choca contra tractocamión en el Libramiento José María MorelosEl accidente ocurrido a la altura del fraccionamiento Balcones del Campestre afectó la circulación durante los trabajos de despeje de la vialidad en León
Read more »
Fiscalia de Morelos confirma la muerte de la estudiante Michelle ItzayanaLa fiscalía indicó que los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado ayer en las inmediaciones del municipio de Tepoztlán, se logró establecer que corresponde a la joven
Read more »
Cae en Puebla, Armando “N” acusado de pederastia agravada en XalapaTras varios meses prófugo, Armando “N” fue localizado y detenido en la ciudad de Puebla; este individuo enfrentaba una orden de aprehensión por el delito de pederastia agravada. La captura fue resultado de un operativ...
Read more »
Congreso de Morelos suspende a alcalde de Tlalnepantla por abuso sexual; suplente tomará protestaEl Congreso de Morelos suspendió al alcalde de Tlalnepantla tras ser vinculado a proceso por abuso sexual. El suplente, Gerardo Colín Sánchez, tomará protesta el próximo lunes para garantizar la gobernabilidad.
Read more »