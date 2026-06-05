Congreso de Morelos aprueba suspensión definitiva de presidente municipal de Tlalnepantla

El Congreso de Morelos aprobó la suspensión definitiva del presidente municipal de Tlalnepantla, Jorge Armando Genaro Rubio, luego de que fuera vinculado a proceso por abuso sexual agravado y corrupción de menores de edad.

El Congreso de Morelos aprobó la suspensión definitiva del presidente municipal de Tlalnepantla, Jorge Armando Genaro Rubio, luego de que fuera vinculado a proceso por abuso sexual agravado y corrupción de menores de edad .

La propuesta fue presentada por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado como asunto de urgente y obvia resolución. La determinación fue tomada durante la sesión ordinaria celebrada por los diputados en el Salón de Plenos del Congreso del Estado.

La comisión señaló que la solicitud de suspensión se sustentó en lo establecido en el artículo 41, fracción III, inciso f), de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como en el artículo 181, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. La vinculación a proceso fue dictada el pasado 2 de mayo por un juez de control, que encontró elementos para investigar al edil por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores de edad.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanece interno en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla mientras continúa el proceso penal. Entre las pruebas analizadas por los legisladores se incluyó un oficio de la síndica municipal, Reina Lagos González, quien asumió temporalmente las funciones de gobierno tras la certificación de la ausencia de Jorge Armando Genaro Rubio por parte del Cabildo de Tlalnepantla.

También fue incorporada una comunicación oficial de la Fiscalía General del Estado mediante la cual se notificó que el pasado 2 de mayo fue dictado auto de vinculación a proceso en contra del edil. De acuerdo con la investigación, Jorge Armando Genaro Rubio fue detenido el 25 de abril por elementos policiacos en un predio ubicado a un costado de la carretera Yautepec-Tlayacapan.

La Fiscalía General del Estado informó que la detención ocurrió en flagrancia, presuntamente cuando agredía a un adolescente, hechos que dieron origen a la carpeta de investigación judicializada. La comisión concluyó que la situación impacta directamente en el principio de continuidad de la función pública y en la debida prestación de los servicios públicos, así como en los principios de legalidad, eficacia y gobernabilidad municipal.

Asimismo, el dictamen establece que no se advierte prueba alguna que desvirtúe que el ciudadano Jorge Armando Genaro Rubio se encuentra sujeto a vinculación a proceso por la posible comisión de un delito doloso, por lo que la comisión consideró procedente decretar su suspensión definitiva. El documento también señala que la actualización de las causales constitucionales, aunada a la imposibilidad material y jurídica derivada de las medidas cautelares impuestas, obliga al Congreso del Estado a ejercer sus facultades para garantizar el adecuado funcionamiento institucional del Ayuntamiento de Tlalnepantla.

Tras la aprobación del Pleno, se emitió el decreto correspondiente, cuyo artículo único establece que se declara la suspensión definitiva en el cargo del ciudadano Jorge Armando Genaro Rubio, en su carácter de presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos. El decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el Congreso del Estado y será remitido al Poder Ejecutivo para su publicación.

Asimismo, se instruyó notificar al Cabildo de Tlalnepantla para que proceda conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos





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