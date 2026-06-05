Congreso de Morelos suspende a alcalde de Tlalnepantla por abuso sexual; suplente tomará protesta

El Congreso de Morelos suspendió al alcalde de Tlalnepantla tras ser vinculado a proceso por abuso sexual. El suplente, Gerardo Colín Sánchez, tomará protesta el próximo lunes para garantizar la gobernabilidad.

El Congreso del Estado de Morelos aprobó por unanimidad la suspensión del presidente municipal de Tlalnepantla , luego de que fuera vinculado a proceso por el delito de abuso sexual .

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria en la que los diputados locales analizaron la solicitud presentada por el Ayuntamiento, que buscaba garantizar la gobernabilidad en el municipio de los altos de Morelos. El edil suspendido, cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades judiciales para proteger la identidad de la víctima, enfrenta un proceso penal que podría llevar a su destitución definitiva si es hallado culpable.

Ante esta situación, el Cabildo de Tlalnepantla, encabezado por la síndica municipal Reyna Lagos González, acordó sesionar el próximo lunes para protocolizar la toma de protesta de Gerardo Colín Sánchez como alcalde suplente. Colín Sánchez, quien hasta ahora se desempeñaba como regidor, asumirá el cargo de manera interina mientras se resuelve la situación legal del suspendido.

Los integrantes del Cabildo, entre ellos las regidoras Patricia Marali Osorio González y Alejandra Lizeth Vázquez Lugo, así como el regidor César Espinoza Genero, expresaron su compromiso con la estabilidad institucional y el respeto al Estado de derecho. El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, señaló que la suspensión era necesaria para mantener la gobernabilidad en Tlalnepantla y destacó que un Cabildo unido es la mejor vía para atender las necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, hizo un llamado a todos los actores políticos del municipio a privilegiar el diálogo y la legalidad. La Unidad Especializada en Delitos de Género de la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones del caso, mientras que el suspendido alcalde permanecerá a disposición de un juez de control que definirá su situación jurídica en las próximas semanas.

La suspensión ha generado reacciones divididas entre la población, aunque la mayoría de los ciudadanos han manifestado su respaldo a la decisión del Congreso, esperando que se haga justicia sin dilaciones





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