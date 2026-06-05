Congreso de Morelos suspende definitivamente a alcalde de Tlalnepantla por vinculación en proceso penal

El Congreso del estado de Morelos aprobó por unanimidad la suspensión definitiva de Jorge Armando Genaro Rubio como presidente municipal de Tlalnepantla, tras ser vinculado a proceso por abuso sexual agravado y corrupción de menores. La decisión se basa en disposiciones constitucionales y legales que establecen la separación del cargo cuando existe auto de vinculación por delitos dolosos. El alcalde, detenido en flagrancia en abril, se encuentra en prisión preventiva oficiosa.

El Congreso de Morelos aprobó la suspensión definitiva de Jorge Armando Genaro Rubio como presidente municipal de Tlalnepantla , luego de considerar que su vinculación a proceso por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de personas menores de edad actualiza las causales de separación del cargo previstas en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica Municipal.

La determinación fue tomada durante una sesión ordinaria celebrada en el Salón de Plenos del Congreso estatal, donde las y los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. El asunto fue incorporado al orden del día como tema de urgente y obvia resolución.

Primero se aprobó la modificación de la agenda legislativa para incluir el dictamen y posteriormente fue sometido a votación del Pleno, obteniendo 19 votos a favor, sin votos en contra y una abstención. La decisión legislativa se fundamenta en lo establecido por el artículo 41, fracción III, inciso f), de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como en el artículo 181, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal, que contemplan la separación del cargo cuando existe un auto de vinculación a proceso por la probable comisión de un delito doloso.

Según la documentación analizada, la vinculación a proceso fue dictada el pasado 2 de mayo por un juez de control, quien determinó que existían elementos suficientes para investigar al alcalde por su probable responsabilidad en los delitos mencionados. Como medida cautelar, se ordenó prisión preventiva oficiosa, por lo que Jorge Armando Genaro Rubio permanece interno en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla mientras continúa el proceso penal en su contra.

Entre los documentos valorados por los legisladores se incluyó un oficio remitido por la síndica municipal, Reina Lagos González, quien asumió temporalmente funciones de gobierno tras la certificación de la ausencia del presidente municipal por parte del Cabildo. Asimismo, fue incorporada una comunicación oficial de la Fiscalía General del Estado de Morelos en la que se notificó formalmente la emisión del auto de vinculación a proceso.

La comisión legislativa señaló que la situación jurídica del alcalde impacta directamente en la continuidad de la función pública y en la adecuada prestación de los servicios municipales. De acuerdo con la investigación ministerial, Jorge Armando Genaro Rubio fue detenido el 25 de abril por elementos policiales en un predio ubicado a un costado de la carretera Yautepec-Tlayacapan.

La Fiscalía informó que la detención ocurrió en flagrancia, presuntamente cuando agredía a un adolescente, hechos que derivaron en la integración y posterior judicialización de la carpeta de investigación. Posteriormente, el caso fue presentado ante un juez de control, quien resolvió vincularlo a proceso por los delitos que actualmente se le imputan.

En el dictamen aprobado se establece que no existe prueba alguna que desvirtúe que el alcalde se encuentra sujeto a un proceso penal por la posible comisión de un delito doloso. La comisión concluyó que la situación jurídica del funcionario genera una imposibilidad material y jurídica para el ejercicio de sus funciones, debido a las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.

Esta circunstancia obliga al Congreso del Estado a ejercer sus atribuciones para garantizar el adecuado funcionamiento institucional del Ayuntamiento de Tlalnepantla, así como la continuidad de la administración municipal. Los legisladores señalaron que la medida busca preservar los principios de legalidad, eficacia y gobernabilidad dentro del municipio.

Tras la votación del Pleno, el Congreso emitió el decreto correspondiente, cuyo artículo único declara: 'Se declara la suspensión definitiva en el cargo del ciudadano Jorge Armando Genaro Rubio, en su carácter de presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos'. La resolución entró en vigor a partir de su aprobación y será remitida al Poder Ejecutivo para su publicación oficial





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Morelos Tlalnepantla Congreso De Morelos Jorge Armando Genaro Rubio Abuso Sexual Corrupción De Menores Suspensión De Alcalde Vinculación A Proceso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

León: Automovilista se queda dormido y choca contra tractocamión en el Libramiento José María MorelosEl accidente ocurrido a la altura del fraccionamiento Balcones del Campestre afectó la circulación durante los trabajos de despeje de la vialidad en León

Read more »

Congreso de Morelos suspende a alcalde de Tlalnepantla por abuso sexual; suplente tomará protestaEl Congreso de Morelos suspendió al alcalde de Tlalnepantla tras ser vinculado a proceso por abuso sexual. El suplente, Gerardo Colín Sánchez, tomará protesta el próximo lunes para garantizar la gobernabilidad.

Read more »

Congreso de Morelos aprueba la suspensión definitiva de Jorge Armando Genaro Rubio como presidente municipal de TlalnepantlaEl Congreso de Morelos aprobó la suspensión definitiva de Jorge Armando Genaro Rubio como presidente municipal de Tlalnepantla, al considerar que su vinculación a proceso por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores de edad actualiza las causales de separación del cargo previstas en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal.

Read more »

Congreso de Morelos aprueba suspensión definitiva de presidente municipal de TlalnepantlaEl Congreso de Morelos aprobó la suspensión definitiva del presidente municipal de Tlalnepantla, Jorge Armando Genaro Rubio, luego de que fuera vinculado a proceso por abuso sexual agravado y corrupción de menores de edad.

Read more »