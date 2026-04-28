Congreso de Mujeres Empresarias Impulsará Economía de Orizaba con Derrama de 10 Millones de Pesos

El Congreso Internacional de Mujeres y Líderes Empresarias, organizado por la CONCANACO, generará una importante derrama económica en Orizaba y municipios cercanos, con una afluencia de participantes y sus familias que aprovecharán para disfrutar del turismo local. Se espera una ocupación hotelera completa y la entrega del galardón 'Rompiendo el Techo de Cristal'.

El próximo Congreso Internacional de Mujeres y Líderes Empresarias, organizado por la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo ( CONCANACO ), promete una significativa inyección económica para Orizaba y los municipios aledaños.

Se estima una derrama de entre 7 y 10 millones de pesos, gracias a la afluencia de participantes y sus familias, quienes aprovecharán la oportunidad para explorar el encanto del Pueblo Mágico de Orizaba y sus alrededores. El evento, que se llevará a cabo del 28 al 30 de mayo, está diseñado para concluir el sábado, permitiendo a las familias disfrutar plenamente del domingo en la región.

Ihalí Saldaña Romero, organizadora del congreso, destacó la importancia de esta dinámica, señalando que las participantes a menudo asisten acompañadas de sus seres queridos, generando un impacto positivo en diversos sectores como la hotelería, la gastronomía y el turismo. Se anticipa una alta ocupación hotelera en Orizaba, Córdoba y Fortín, lo que ha llevado a la organización a ofrecer opciones de alojamiento en estas últimas ciudades para asegurar la comodidad de todos los asistentes.

La CONCANACO cuenta con 250 cámaras empresariales, de las cuales 55 son lideradas por mujeres, un claro indicador del creciente papel femenino en el ámbito empresarial mexicano. Además, 25 mujeres ocupan cargos de consejeras nacionales y 42 ostentan puestos directivos, demostrando un liderazgo sólido y una influencia cada vez mayor en la toma de decisiones.

Uno de los momentos más destacados del congreso será la entrega del galardón “Rompiendo el Techo de Cristal”, un reconocimiento a aquellas mujeres que han superado obstáculos estructurales, sociales y culturales para alcanzar el éxito y generar un impacto positivo en la economía y la sociedad. Este premio, que se otorga a nivel estatal, busca visibilizar y celebrar los logros de las mujeres líderes, inspirando a otras a seguir sus pasos.

El proceso de selección involucra postulaciones de las cámaras empresariales de cada estado, las cuales son evaluadas por un comité en la confederación. Se han establecido tres categorías principales, además de una categoría especial para reconocer logros particularmente destacados. Hasta la fecha, 202 mujeres han recibido este prestigioso galardón a nivel nacional, y en esta edición se espera entregar otros 100 reconocimientos.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo como parte integral del congreso, brindando una plataforma para celebrar la diversidad y el talento femenino. La organización del evento ha puesto especial atención en la logística y la infraestructura para garantizar una experiencia enriquecedora para todos los participantes. Se han seleccionado espacios emblemáticos de la región, como el Teatro Metropolitano, Casa Vegas y el Ex Convento San José, para albergar las diferentes actividades del congreso.

La expectativa generada por el Congreso Internacional de Mujeres y Líderes Empresarias es alta, tanto por el impacto económico que se prevé como por la oportunidad de fortalecer el liderazgo femenino en México. La CONCANACO ha trabajado arduamente para crear un programa diverso y relevante que aborde los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en el mundo empresarial actual. Se espera que el evento sirva como un espacio de networking, intercambio de conocimientos y empoderamiento para las participantes.

Además de las actividades académicas y de capacitación, el congreso ofrecerá una serie de eventos sociales y culturales que permitirán a los asistentes conocer mejor la región y establecer contactos valiosos. La organización ha coordinado esfuerzos con las autoridades locales y los empresarios de la zona para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes.

Se han implementado medidas de seguridad adicionales y se ha reforzado la presencia policial en las áreas turísticas y en los lugares donde se llevarán a cabo las actividades del congreso. El objetivo es crear un ambiente seguro y acogedor para que las mujeres puedan disfrutar plenamente de su experiencia en Orizaba y sus alrededores.

La derrama económica esperada no solo beneficiará a los hoteles y restaurantes, sino también a los comercios locales, los artesanos y los proveedores de servicios turísticos. Se espera que el congreso impulse el desarrollo económico de la región y contribuya a la creación de empleos





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