Congreso de Veracruz da de baja a hija de diputada de MORENA tras acusaciones de nepotismo

El presidente de la JUCOPO, Esteban Bautista Hernández, confirmó la baja de Nayeli Moreno Gutiérrez, hija de la diputada Victoria Gutiérrez Pérez, después de que el independiente Héctor Yunes Landa denunciara presunto nepotismo y presentara una reforma para sancionar estas prácticas.

El Poder Legislativo de Veracruz enfrenta un escándalo de nepotismo tras la denuncia del diputado independiente Héctor Yunes Landa , quien señaló que la diputada local de MORENA , Victoria Gutiérrez Pérez , tenía a su hija, Nayeli Moreno Gutiérrez, contratada como asistente legislativa en la oficina de su madre con un salario superior a los treinta mil pesos mensuales.

La acusación, formulada el pasado dos de junio durante una sesión ordinaria, incluyó también señalamientos por presunto maltrato laboral, cobro de cuotas a colaboradores y uso indebido de influencias. Yunes Landa presentó una iniciativa de reforma al artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer sanciones administrativas contra aquellos diputados que intervengan en la contratación de familiares dentro del Congreso. Según su exposición, la información podía verificarse en los registros de transparencia del Poder Legislativo veracruzano.

El legislador retomó las denuncias de una excolaboradora de Gutiérrez Pérez, María Isabel Fernández Saldaña, quien habría reportado casos de acoso laboral, exigencia de entregar parte de su salario y despido injustificado, e incluso insinuó la posibilidad de una investigación por supuesta delincuencia organizada derivada del cobro de "piso" entre el personal a su cargo. Ante la gravedad de las acusaciones, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Esteban Bautista Hernández, confirmó que Nayeli Moreno Gutiérrez fue dada de baja de la nómina del Congreso de Veracruz.

Bautista Hernández explicó que el área de Recursos Humanos intervino directamente en el asunto y que, tras la separación de la trabajadora, el tema quedó cerrado dentro del ámbito del Poder Legislativo. Aclaró que la empleada recibirá su salario hasta el treinta de junio, pero que su salida es definitiva.

Asimismo, el presidente de la JUCOPO afirmó que la medida no está dirigida contra una legisladora en particular, sino que busca establecer un precedente para evitar la reproducción de casos de nepotismo en el futuro. Informó que ya se ha hecho un llamado a todas las bancadas que integran la Junta de Coordinación Política -representantes de MORENA, PAN, PVEM y PT- y al resto de los diputados locales, para que revisen la situación del personal asignado a cada legislador y se aseguren de que no se repitan prácticas de contratación de familiares.

Bautista Hernández destacó que la intervención de Recursos Humanos fue determinante para resolver el caso y enfatizó que el mensaje se extendió a todos los diputados como una medida preventiva, no como un acto de hostilidad hacia alguien en específico.

"Los diputados, ellos tienen un recursito ahí para pagarle a sus asistentes y van directamente con los de Recursos Humanos, yo ya hablé, inclusive también en la reunión previa con todos los diputados, se les dijo, a ver, este mensaje va para todos. Esto no es porque alguien nos cayó mal", declaró.

Con la baja de la hija de la diputada Gutiérrez Pérez, el presidente de la JUCOPO considera que el asunto está aclarado dentro del Congreso, aunque subsiste la iniciativa de reforma presentada por Yunes Landa, que busca institucionalizar sanciones para evitar estas prácticas. El caso ha puesto bajo los reflectores las costumbres de contratación dentro del Poder Legislativo de Veracruz y la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos en la asignación de personal de confianza





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