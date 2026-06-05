Congreso de Veracruz impone descuentos salariales a legisladores por inasistencias y retardos en mayo de 2026

La Mesa Directiva del Congreso estatal ordenó a la Tesorería aplicar sanciones económicas a varios diputados y diputadas por ausencias, falta de voto o retardos acumulados durante el mes de mayo, entre ellos el presidente de la JUCOPO, Esteban Bautista Hernández, quien aceptó la medida sin excepciones.

Durante la sesión vespertina del Congreso del Estado de Veracruz, la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Edith Gómez Santos, presentó al pleno el informe de legisladores que incurren en inasistencias, retardos o ausencias en las votaciones correspondientes al mes de mayo de 2026.

Sobre la base de ese padrón, la Mesa ordenó a la Tesorería del Congreso aplicar los descuentos salariales previstos en el Reglamento interior. Entre los citados figura el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Esteban Bautista Hernández, de MORENA, quien aceptó que no existirá tratamiento preferencial y que asumirá la sanción como ejemplo de responsabilidad ante la ciudadanía.

Asimismo, se enumeraron a diputadas y diputados de diferentes bancadas que acumularon faltas por distintos motivos: inasistencias injustificadas, omisión de voto o abstención en al menos dos tercios de los dictámenes, y más de tres retardos en el mes. El informe detalla tres rubros.

El primero, inasistencias injustificadas, registra a las diputadas Dulce María Hernández Tepole (MORENA) y Elizabeth Morales García (PT), y a los diputados Adrián Sigfrido Ávila Estrada (Movimiento Ciudadano), Facundo Fernández de la Cruz (MORENA) y José Ricardo Ruiz Carmona (MORENA), este último con dos faltas. El segundo rubro agrupa a quienes no votaron o no manifestaron su abstención en al menos dos tercios de los dictámenes; se incluyen a las diputadas Liliana Castro Muñoz e Imelda Garrido Alvarado (MORENA), Citlali Medellín Careaga (PVEM), y a los diputados Ramón Díaz Ávila (PT), Felipe Pineda Barradas (MORENA) y Miguel Guillermo Pintos (MORENA).

El tercer rubro, por acumulación de más de tres retardos, menciona a los diputados Esteban Bautista Hernández, Omar Edmundo Blanco Martínez y Diego Castañeda Aburto, todos pertenecientes a MORENA. La presidencia de la Mesa reafirmó que la Tesorería debe proceder a los descuentos salariales correspondientes a cada caso.

El diputado Adrián Ávila Estrada (Movimiento Ciudadano) reaccionó al ser incluido en la lista, argumentando que había presentado un oficio para justificar su ausencia, pues se había reunido con el Auditor Superior de la Federación (ASF) en ejercicio de su cargo como integrante de la Comisión de Vigilancia. Ávila sostuvo que el reglamento debe aplicarse de forma general y no de manera selectiva, y pidió que no se le sancione cuando la falta tiene causa justificada.

La Mesa, a través del secretario, recordó los criterios del reglamento: se considera falta cuando no se registra asistencia al inicio de la sesión, no se vota o no se manifiesta abstención en al menos dos tercios de los dictámenes, no se está presente al verificarse el quórum o se acumulan más de tres retardos en un mes. Bautista Hernández, por su parte, admitió que su caso podría haberse justificado, pero prefirió aceptar el descuento para dar ejemplo, señalando que el pueblo paga para que los legisladores estén presentes y no ausentes.

Asimismo defendió a Ávila Estrada, asegurando que conoce su situación y que el incumplimiento de reglas no debe quedar impune. El coordinador morenista concluyó que el tema se revisó con la JUCOPO y el área financiera del Congreso, y que se iniciará el próximo periodo con "el pie derecho"





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