Congreso Estatal Define Reglas Electorales para 2030 y Abre Camino a la Paridad de Género en 2027

El Congreso del Estado analizará una reforma constitucional en materia electoral, que definirá las reglas para las elecciones de 2030 y permitirá a los partidos políticos elegir el género de su candidato a la gubernatura en 2027, promoviendo la paridad y la alternancia de género.

El Congreso del Estado se prepara para analizar una significativa reforma constitucional en materia electoral, estableciendo nuevas reglas que regirán las elecciones del año 2030. Esta iniciativa, que se encuentra en la fase de análisis, redefine el panorama político local y sienta las bases para el futuro de los procesos electorales. La propuesta, que se espera sea debatida a fondo, promete un impacto considerable en la forma en que se seleccionan y eligen los representantes.

El próximo martes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación discutirán la primera vuelta a la Constitución local, con el respaldo de votos que, según fuentes legislativas, aseguran la aprobación inicial. La reforma, impulsada principalmente por el PRI y el PRD, aunque sin incluir la propuesta del PAN, se centra en modificar diversos artículos de la Constitución estatal. Estos cambios, que afectarán directamente el desarrollo de los procesos electorales, entrarán en vigor en un plazo de cuatro años, a diferencia de las previsiones iniciales de algunos legisladores. \La reforma propuesta establece que las modificaciones a los artículos constitucionales mencionados anteriormente se aplicarán a partir del proceso electoral de 2029-2030. Un punto clave de la reforma es la restricción a la reelección: las personas que ocupen cargos públicos en 2030, según lo estipulado en la reforma, no podrán postularse para la reelección en procesos posteriores. Además, un aspecto relevante de la reforma es la libertad que se otorga a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes para determinar el género de su candidato o candidata a la gubernatura en el proceso electoral de 2026-2027. Esta flexibilidad se enmarca en el compromiso por hacer efectiva la paridad sustantiva, respetando los principios de autodeterminación y autoorganización de los partidos. La reforma especifica que, ya sea que participen de manera individual o en coaliciones, los partidos deberán alternar el género en las elecciones subsecuentes, promoviendo así la equidad de género a largo plazo. En conclusión, tras el proceso electoral de 2026-2027, el Instituto Estatal Electoral deberá emitir una lista de los municipios que no hayan sido gobernados por mujeres hasta esa fecha, como parte de las medidas afirmativas implementadas. \Adicionalmente, la reforma incluye reglas específicas para los ayuntamientos, priorizando la paridad de género en las coaliciones. Para asegurar su implementación, esta reforma requiere dos rondas de aprobación en el Pleno del Congreso. Para que la reforma entre en vigor en el próximo proceso electoral, es fundamental que la segunda vuelta sea aprobada con un mínimo de 28 votos. Una vez aprobada, el Ejecutivo dispondrá de 10 días para publicarla y permitir que la elección se realice conforme a lo aprobado. Es importante recordar que, en el pasado, las diferencias entre los poderes ejecutivo y legislativo han llegado a los tribunales electorales, dificultando la implementación de reformas similares. Esta reforma, que se espera sea aprobada en comisiones dos meses antes del análisis oficial del Paquete Fiscal 2026, representa un esfuerzo por modernizar y fortalecer el sistema electoral, garantizando una mayor participación e inclusión. La entrega del Paquete Fiscal 2026 está prevista para antes del 20 de noviembre, por lo que el tiempo para la aprobación de esta reforma es crucial para asegurar su entrada en vigor y su impacto en las próximas elecciones





Milenio / 🏆 9. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Reforma Electoral Elecciones 2030 Paridad De Género Congreso Del Estado Gobernadora 2027

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Mourinho vuelve al Benfica: el ‘Special One’ firma contrato hasta 2027El portugués regresa al banquillo de las Águilas con un proyecto ambicioso que buscará impulsar al club en la Primeira Liga y la Champions League

Leer más »

Posponer la elección judicial de 2027: una posibilidad abierta para la Comisión PresidencialPablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, destaca la complejidad de la elección judicial de 2027 y la posibilidad de posponerla debido a la concurrencia de otras elecciones importantes. Se considera la necesidad de corregir errores en el proceso y se evalúa la viabilidad de alternativas como agosto u octubre de 2027 para la elección.

Leer más »

Pocos avances y muchos pendientes a 10 años de la agenda 2030: EspecialistasA 10 años de la Agenda 2030, especialistas señalan pocos avances y llaman a redoblar esfuerzos en desarrollo sostenible.

Leer más »

World Trade Center duplicará su presencia en México hacia el 2030Con presencia en más de 300 ciudades del mundo, la marca refuerza su expansión como parte de su estrategia regional

Leer más »

Reconocen labor de periodistas de Grupo VANGUARDIA con el Premio Estatal de Periodismo 2025 en CoahuilaSe destacó la importancia del reconocimiento a la labor de informar en los ámbitos local y cultural

Leer más »

Aguilar vs. Los Prieto: pugna adelantada rumbo al 2027Terminó por estallar la pugna entre la diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, y el grupo de Los Prieto. Este jueves comenzaron a circular audios...

Leer más »