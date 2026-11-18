Ignacio Alonso anuncia que las Eliminatorias Sudamericanas seguirán el modelo europeo con fase final. Argentina, Uruguay y Paraguay compiten por título.

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol) ha abierto la puerta a una reestructuración significativa en el camino hacia el Mundial 2030. La propuesta contempla la adopción de un formato basado en la Liga de Naciones europea, diseñado para otorgar un título competitivo a los seleccionados que ya tienen asegurada su clasificación.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), reveló este martes detalles sobre la nueva dinámica durante una entrevista con la emisora uruguaya Carve Deportiva. Este anuncio precedió al encuentro amistoso entre Uruguay y República Dominicana, marcando un punto de inflexión en la planificación de las eliminatorias continentales.

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Modelo inspirado en la Liga de Naciones

El sistema propuesto por la dirigencia uruguaya imita la estructura de la UEFA Nations League, un torneo que divide a las selecciones europeas en categorías jerárquicas. Aunque la Conmebol solo cuenta con diez equipos, el diseño buscará replicar la esencia competitiva de ascensos, descensos y una fase final decisiva para coronar al campeón.

Alonso explicó que las selecciones sudamericanas competirán activamente por un trofeo, transformando lo que solían ser simples partidos clasificatorios en una disputa de título. Esta propuesta busca mantener el interés deportivo y la exigencia táctica hasta el final del proceso, incluso para los equipos que ya lograron su cupo al evento global.

El escenario para los organizadores del Mundial

Argentina, Uruguay y Paraguay se encuentran en una posición singular dentro de este nuevo esquema. Al ser anfitriones de los partidos conmemorativos del centenario de la Copa del Mundo, estos tres países ya tienen clasificación automática al próximo mundial. Esta situación les permite enfocarse exclusivamente en la conquista del título regional.

La posibilidad de ganar un nuevo título para los organizadores es comparable a la dinámica que se vive en Europa. La selección de Inglaterra, por ejemplo, comparó anteriormente a México con España, destacando cómo los anfitriones o los equipos en formato de ligas pueden luchar por glorias continentales sin el estrés de la clasificación.

Implicaciones para las demás selecciones sudamericanas

El resto de las siete selecciones de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, también estarán inmersas en este nuevo contexto. La confederación debe integrar a todos sus representativos en un diseño que respete su número limitado de equipos frente al modelo europeo.

Esta reestructuración implica un cambio profundo en la logística y la narrativa de las eliminatorias. Al incluir una fase final, se crea un incentivo adicional para la clasificación directa a los cuartos de final o a las rondas eliminatorias del torneo regional.

Desafíos logísticos y próximos pasos

La principal dificultad para la Conmebol radica en la adaptación del modelo a una geografía con menos participantes. La UEFA Nations League utiliza cuatro categorías para sus cincuenta y cinco miembros, mientras que Sudamérica debe simplificar esta estructura sin perder la complejidad competitiva.

Los detalles específicos sobre los grupos y las fechas de la fase final aún están en fase de definición. Sin embargo, la dirección está clara: las Eliminatorias de la Conmebol rumbo a 2030 no serán solo un trámite para el Mundial, sino un torneo independiente con su propia historia y campeones.