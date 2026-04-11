¿Conocer la Historia para Amar Tampico?

Un recorrido por la historia de Tampico, desde sus raíces prehispánicas hasta la actualidad, resaltando la importancia del conocimiento histórico para valorar y comprender la identidad local. Se destacan figuras clave y eventos significativos que han moldeado la ciudad.

En las profundidades de nuestro embarcadero, se entrelazan como esporas innumerables anécdotas. Cada corazón porteño atesora la historia familiar, un relato de cómo llegaron sus ancestros a este puerto. Muchos coinciden en el auge petrolero, un periodo marcado por la migración masiva de personas, devastadas por la Revolución Mexicana, que encontraron en Tampico un nuevo hogar.

Las fuentes documentales nos remiten a vestigios prehispánicos en la zona, habitada por aguerridos huastecos y chichimecas. La región, conocida como “Banda de Guerra”, fue testigo de intensos enfrentamientos entre nativos y españoles. Los primeros defendieron su linaje con valentía, prefiriendo la muerte a la esclavitud, rechazando la sumisión y el vasallaje. ¿Quién desearía tal destino? Hubo un tiempo en que la editorial Miguel Ángel Porrúa colaboraba con el Ayuntamiento, publicando libros como resultado de premios literarios, como las obras de Efraín Huerta y Rafael Ramírez Heredia, cuyas figuras perduran en el imaginario colectivo. \Por fortuna, también se editó “Tampico es lo Azul”, del padre Carlos González Salas, cronista de la ciudad y maestro que sembró el espíritu aventurero de rastrear la historia de la Patria Chica. Este libro es una fuente invaluable para consultar, con capítulos que pueden leerse de forma independiente, revelando vidas de personajes notables y el desarrollo del comercio y los sindicatos, desde tiempos inmemoriales hasta la década de los ochenta. Las fotografías muestran el antes y el después de edificios emblemáticos, como la Iglesia Catedral, cuyas torres eran desiguales y carecía del mural estilo bizantino en su frontispicio. Al hojear sus páginas, se percibe una comparación visual y narrativa. El libro plantea interrogantes aún sin respuesta, como el futuro del ex Hospital Civil. \El 12 de abril, la ciudad celebra un encuentro festivo entre altamirenses y tampiqueños, honrando a la ciudad y a sus hijos ilustres. Entre ellos, destaca la historiadora María Luisa Herrera, quien recibirá la medalla Fray Andrés de Olmos. María Luisa, originaria de Tampico, ha dedicado su vida al estudio de la Huasteca y la Tercera Raíz, recibiendo reconocimientos en Veracruz, Oaxaca y Monterrey por sus valiosos aportes. ¡Enhorabuena! Celebremos, lectores, como si estuviéramos frente al mar, empapándonos con la brisa y la abundancia del agua, y conmemorando el origen de nuestro amado Tampico. Carpe Diem





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tampico Historia Huasteca Cultura Patria Chica María Luisa Herrera

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nery Castillo recuerda su polémica con Mircea Lucescu tras darse a conocer su fallecimientoNery Castillo volvió a prender las redes sociales al mandar polémico mensaje y recordar sus diferencias con Mircea Lucescu.

Read more »

Cumple más de 24 horas bloqueo de la carretera federal Tuxpan-Tampico, en ÁlamoEl bloqueo de la carretera federal 180 Tuxpan-Tampico, a la altura de Potrero del Llano, ha generado caos durante más de 24 horas en la región norte de Veracruz, al cumplirse este jueves el segundo día consecutivo de cierre to...

Read more »

Mujer lesionada permanece desde hace más de una hora tendida en TampicoDurante la mañana de este jueves se registro un accidente de auto en la Col. Borreguera; una mujer sufrió lesiones y permaneció por más de una hora tendida

Read more »

Caso Ezequiel: procesan a implicado por encubrimiento tras atropellamiento en TampicoRogelio “T” fue vinculado a proceso por encubrimiento en el caso Ezequiel en Tampico, tras ser acusado de ayudar a un implicado a huir luego de atropellamiento.

Read more »

Nuevo Obispo de Tampico Asume Funciones en Solemne CelebraciónMonseñor Margarito Salazar Cárdenas toma posesión como nuevo obispo de la Diócesis de Tampico, con la presencia del nuncio apostólico en México y el gobernador de Tamaulipas. El evento destaca la culminación de la función del Administrador Apostólico y la importancia de la comunidad católica. Incluye un resumen de otros eventos noticiosos.

Read more »

Atropellan a mujer que intentaba cruzar la Tampico-ManteDe nueva cuenta la carretera Tampico-Mante fue escenario de un accidente, luego de que un auto atropelló a una mujer que intentaba cruzar dicha avenida.

Read more »