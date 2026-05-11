Consejo Hídrico Estatal insiste en justicia hídrica para México en crisis del agua

El organismo emitió un posicionamiento para apoyar la discusión sobre el agua en México, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar el acceso equitativo y la limitación del aprovechamiento del recurso por parte de sectores históricamente privilegiados.

El organismo explicó que las brechas en el acceso al agua no derivan únicamente de condiciones naturales, también de decisiones políticas, económicas y territoriales que históricamente han beneficiado a ciertos sectoresen San Luis Potosí, el Consejo Hídrico Estatal informó que la discusión sobre el agua debe extenderse más allá de la disponibilidad del recurso y enfocarse también en la manera en que se reparte, quién define su aprovechamiento y qué sectores permanecen excluidos de su acceso.

Mediante un posicionamiento, el organismo subrayó la necesidad de integrar el enfoque de “justicia hídrica” en la gobernanza del agua, al considerar que dicho recurso no debe concebirse como una mercancía, sino como un derecho humano y un bien colectivo que debe garantizarse de forma equitativa, democrática y sustentable. El Consejo indicó que las brechas en el acceso al agua no derivan únicamente de condiciones naturales, también de decisiones políticas, económicas y territoriales que históricamente han beneficiado a ciertos sectores, entre ellos el industrial, inmobiliario y algunas zonas urbanas consolidadas.

Mientras tanto, comunidades rurales, periurbanas y pueblos originarios continúan enfrentando problemas de escasez, baja calidad o suministro irregular





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