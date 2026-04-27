Consorcio liderado por Gami Ingeniería gana licitación para construir tramo del tren Saltillo-Nuevo Laredo

Un consorcio integrado por Gami Ingeniería e Instalaciones, AZVI, Construcciones Urales, Recal Estructuras y Constructora Moyeda se adjudicó la licitación para el diseño y construcción de 9.2 km del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, segmento 15-A2, en la zona metropolitana de Monterrey, con un contrato de 10,438.2 millones de pesos. El proyecto forma parte de la expansión del sistema ferroviario en la región y se espera que inicie en mayo de 2026.

El consorcio formado por Gami Ingeniería e Instalaciones, AZVI, Construcciones Urales, Recal Estructuras y Constructora Moyeda se adjudicó la licitación para el diseño y construcción de 9.2 kilómetros del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, correspondiente al segmento 15-A2 en la zona metropolitana de Monterrey .

El monto del contrato asciende a 10,438.2 millones de pesos, según informó la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI). La adjudicación se realizó el pasado 23 de abril, tras evaluar que el consorcio presentaba la propuesta más solvente en términos legales, técnicos y económicos, además de obtener el mayor puntaje en los criterios de evaluación.

Entre los participantes de la licitación pública internacional también figuraban consorcios liderados por Impulsora de Desarrollo Integral (Idinsa), Rubau, ICA, Constructora de Proyectos Viales de México y Tordec. Según lo establecido por ATTRAPI, la firma del contrato está programada para la tarde del miércoles 29 de abril, con el inicio de los trabajos previsto para el 1 de mayo de 2026 y un plazo de ejecución de 1,007 días naturales.

Este proceso se desarrolló sin inconformidades por parte de las empresas participantes, lo que permite que el proyecto avance conforme a los planes del gobierno federal. Este no es el primer éxito del consorcio en este proyecto, ya que el mes pasado también se adjudicaron la construcción y diseño de 8.8 kilómetros del mismo tren, correspondiente al segmento 15-A1 en la zona metropolitana de Monterrey, con un monto de 7,850.2 millones de pesos.

Además, en octubre del año pasado, el mismo grupo obtuvo un contrato por 12,669.7 millones de pesos para la construcción y diseño de 136.4 kilómetros de la ruta Saltillo-Nuevo Laredo, segmento Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo. Una vez finalizadas las obras físicas, el consorcio deberá realizar pruebas estáticas y dinámicas de la vía, así como pruebas de carga en las estructuras para garantizar la estabilidad y seguridad.

En el caso del segmento 15-A2, se incluirá la construcción de las estaciones ferroviarias y andenes de González Garza y Monterrey centro, trabajos que deberán realizarse en paralelo a la actividad cotidiana en la zona. La firma del contrato está prevista para la tarde del 29 de abril, con el inicio de los trabajos el 1 de mayo de 2026 y un plazo de ejecución de 1,007 días naturales





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