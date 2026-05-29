Constitucionalistas acusan a Morena de sobornar a magistrados del Tribunal Electoral con ampliaciones y reelección

Expertos señalan que las ampliaciones de mandato y la posibilidad de reelección para magistrados del Tribunal Electoral representan un acto de corrupción por parte de Morena para asegurar resoluciones favorables, como la sobrerrepresentación que le dio la mayoría calificada en 2024.

Constitucionalistas acusan a Morena de utilizar las ampliaciones de mandato y la posibilidad de reelección en el Tribunal Electoral como una estrategia para "sobornar" a los magistrados y así blindar resoluciones favorables al oficialismo.

Los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez ya cuentan con dos ampliaciones en su periodo y podrán reelegirse por otros seis años. Expertos califican esta medida como un "acto cínico de cooptación o de compra" hacia quienes tienen en sus manos la última decisión en materia electoral.

La adenda incluida en la reforma avalada recientemente es descrita como una "propuesta cínica y burlona" de Morena, dirigida a comprar resoluciones a nivel judicial en el ámbito electoral. Lorenzo Córdova Vianello señala que la primera ampliación de mandato se produjo justo cuando el Tribunal estaba por resolver el tema de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, un asunto en el que Morena se jugaba la mayoría calificada.

Entre los beneficios obtenidos por el oficialismo gracias a estas ampliaciones se encuentra la confirmación de la sobrerrepresentación que les permitió votar con mayoría calificada en 2024, así como la disminución de multas por irregularidades financieras y la validación de actos anticipados de campaña. Esta manipulación del tribunal, según los constitucionalistas, socava la independencia judicial y profundiza la crisis institucional del país





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