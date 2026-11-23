La exdirectora del FCE Consuelo Sáizar publica 'El Aleph digital' a los 65 años, reflexionando sobre 40 años en la edición, la inteligencia artificial y el acceso a los libros.

Consuelo Sáizar de la Fuente presenta El Aleph digital. Del libro impreso a la lectura total , una obra editorial publicada por Planeta con proyección de circulación en 2026, que documenta su transformación desde la infancia en Acaponeta, Nayarit, hasta su trayectoria como una de las figuras más influyentes de la industria literaria mexicana.

La editora y autora de 65 años explora en este ensayo personal los cambios radicales en los hábitos de lectura, la democratización del acceso a la información y el impacto de la inteligencia artificial, temas que aborda después de 40 años de carrera en la gestión cultural y editorial.

Also read Cómo construir historial crediticio desde cero con tu primer préstamo digital

El impacto de la inteligencia artificial en la edición

Consuelo Sáizar establece claramente que la Inteligencia Artificial no representa una amenaza para la creatividad humana, sino que funciona como una ampliación del oficio escritural, desestimando los miedos infundados sobre la sustitución de los editores y autores en el mercado actual.

La exdirectora del Fondo de Cultura Económica (FCE) afirma en su libro que no hay que temerle al futuro tecnológico, argumentando que las herramientas digitales deben integrarse comoextensions naturales del proceso creativo tradicional.

De Acaponeta a la dirección del Fondo de Cultura Económica

En 2002, Consuelo Sáizar se convirtió en la primera mujer en dirigir el Fondo de Cultura Económica, consolidando una carrera que también incluyó la presidencia del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la dirección de Editorial Jus.

Recuerda con claridad su infancia en Acaponeta, Nayarit, donde los libros de autores contemporáneos llegaban con mucho atraso y las bibliotecas eran escasas, una realidad que contrasta con la conectividad global que permite acceder a una novela, un cuento o un poemario desde cualquier parte del mundo en una sola descarga.

Su formación académica la llevó a obtener un doctorado en Cambridge, un logro que refleja la enorme calidad de la formación de la escuela pública en pequeños municipios mexicanos, aunque reconoció al llegar a la Universidad Iberoamericana que existía un abismo en la infraestructura cultural.

El libro de texto gratuito y la equidad en el acceso

Consuelo Sáizar destaca que el Estado mexicano ha sido muy responsable y muy exitoso en hacer llegar libros a prácticamente cada hogar del país, gracias al libro de texto gratuito, un programa que lo coloca como uno de los pocos países en el mundo donde cada casa tiene al menos un ejemplar.

Sin embargo, la autora admite que persisten retos fundamentales para las comunidades donde no hay librerías, ni acceso electrónico, ni bibliotecas, lo que evidencia que la brecha digital sigue siendo un obstáculo real para la igualdad cultural en las zonas más aisladas.

La distancia de infraestructura cultural inmensa que existía cuando ella comenzó su trayectoria ha ido disminuyendo en estos 50 años, gracias a que Internet y las pantallas nos han acercado a todos, reduciendo la gran brecha informativa o de oferta cultural que segregaba a los lectores.

Primera obra como escritora a los 65 años

Consuelo Sáizar asume el rol de escritora a los 65 años con El Aleph digital , una decisión impulsada tras la muerte de su madre en 2025, momento en el que percibió la necesidad de documentar eventos de los cuales había sido testigo directa y privilegiada.

Leí con atención su afirmación de que siempre quiso convertirse en escritora, pero terminó dedicándose a la edición, lo que le permitió establecer una conversación invaluable con muchos de los escritores fundamentales de esta época.

El libro funciona como una especie de espejo para los lectores, que pueden ver reflejadas sus propias historias en el relato de una mujer que pasó de la falta de librerías a dirigir las principales instituciones culturales del país.

Distinción entre formatos y el derecho a la lectura

Consuelo Sáizar hace tres distinciones precisas en su obra: el libro y sus formatos, la lectura y la industria editorial, sosteniendo que lo más importante es siempre la lectura, independientemente del soporte físico o digital.

Recupera la reflexión de Borges sobre acercar un libro sin garantizar que alguien lo lea, pero argumenta que el acceso democratizado a través de los audiolibros y las descargas digitales elimina las barreras geográficas que antes limitaban la oferta cultural.

La autora concluye que leer a través de un audiolibro o acceder a una novela desde cualquier parte del mundo en una sola descarga es la culminación de un proceso histórico que ha beneficiado a millones de lectores en México y el resto del mundo.