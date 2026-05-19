Consul de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas: Personal del SFP destacado en la sede diplomática tiene funciones exclusivas de resguardo y seguridad

La cónsul María Virginia Hantsch afirmó que el personal del Servicio de Protección Federal destacado en la sede diplomática tiene funciones exclusivas de resguardo y seguridad. El Gobierno de Estados Unidos informó que da seguimiento cercano a la investigación por el ataque armado ocurrido en Matamoros, Tamaulipas, y mostró en un video sus condolencias por la muerte del agente federal asignado al servicio de protección federal desplegado en la sede diplomática.

La cónsul María Virginia Hantsch afirmó que el personal del Servicio de Protección Federal destacado en la sede diplomática tiene funciones exclusivas de resguardo y seguridad.

El Gobierno de Estados Unidos informó que da seguimiento cercano a la investigación por el ataque armado ocurrido el domingo en Matamoros, Tamaulipas, en el que, luego de que se confirmara que ambos agentes estaban expreso en un video sus condolencias por la muerte del agente federal y señaló que el personal del SPF destacado en la sede diplomática "Estos profesionales dedicados, sirven con honor para estar agradecidos por su compromiso y servicio. El personal del servicio de protección federal asignado a nuestro consulado tiene una misión: proporcionar seguridad para las instalaciones y personal", declaró.

Mary Virginia Hantsch, cónsul de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, condenó enérgicamente el asesinato de un elemento del Servicio de Protección Federal (SPF) que se encontraba asignado a la custodia de dicha sede diplomática. La funcionaria añadió que Washington mantiene comunicación y seguimiento sobre las investigaciones en curso.

"El Gobierno de los Estados Unidos comparte una preocupación común con esta comunidad fronteriza, ante los elementos criminales que traen violencia y sufrimiento a las familias en ambos lados de la frontera. Seguimos comprometidos a trabajar con las autoridades por la seguridad de todas nuestras comunidades





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Servicio De Protección Federal Asignados A La Custodia Violencia Y Sufrimiento De Las Familias Seguimiento Y Comunicación Sobre Investigacion Personal Dedicado Y Comprometido

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