Consulta nacional para desaparecer la Usicamm registra amplia participación docente

Mario Delgado destacó la amplia participación docente en la consulta nacional para la desaparición de la Usicamm, que concluye el 1 de noviembre; en tres estados termina el 3.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó la amplia participación de las y los docentes de todo el país en la consulta nacional para la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros ( Usicamm). Lo hizo durante su participación en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), realizada en la Escuela Secundaria No. 319 Cuauhtémoc, en la alcaldía Iztapalapa.

El funcionario sostuvo que hasta el momento se registra una participación extraordinaria de maestras y maestros de todas las escuelas de México en la Consulta Nacional convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la desaparición de la Usicamm.

Also read Consulta de la SEP para desparecer Usicamm y cambiar reglas de plazas docentes será este viernes

Participación docente en la consulta nacional

Durante la sesión, el titular de la SEP, directivos y docentes conversaron sobre el funcionamiento de la plataforma de consulta y compartieron opiniones sobre los mecanismos de contratación, promoción y otorgamiento de estímulos al personal docente.

Entre las propuestas planteadas destacaron considerar la formación y los avances académicos de las y los maestros, las evaluaciones para la promoción, los años de experiencia, eliminar requisitos obsoletos y definir con claridad los procesos de promoción horizontal y vertical.

Mario Delgado subrayó la importancia de construir un esquema más equilibrado y justo, que contribuya al bienestar de las y los maestros mediante procesos transparentes y, al mismo tiempo, fortalezca los aprendizajes y conocimientos de las y los estudiantes.

Explicó que su visita al plantel tuvo como propósito presenciar el intercambio de ideas y el análisis de las y los docentes sobre la construcción de un nuevo mecanismo para regular las plazas y las condiciones laborales del magisterio nacional, mediante un ejercicio democrático inédito en todas las escuelas del país.

Se trata, dijo, de que los propios docentes decidan el manejo de los derechos laborales y las evaluaciones, con absoluta transparencia.

Fechas de la consulta y reforma al magisterio

El secretario informó que la plataforma de la consulta nacional permanecerá habilitada hasta el domingo 1 de noviembre, con excepción de Tlaxcala, San Luis Potosí y Veracruz, donde el ejercicio concluirá el martes 3 de noviembre.

Asimismo, confirmó que, con base en los resultados y la definición de una nueva relación entre el Estado y el magisterio, la presidenta de México presentará una iniciativa de reforma ante el Congreso de la Unión.

La consulta forma parte de un proceso para reemplazar la Usicamm y establecer reglas distintas para la contratación, la promoción y los estímulos del personal docente en el país.

Escuela Secundaria 319 y sus proyectos escolares

Durante el recorrido, Delgado destacó que en la Escuela Secundaria No. 319 está prohibido el uso de teléfonos celulares desde hace tres años, como resultado de un acuerdo entre directivos, docentes, madres y padres de familia.

También visitó la ofrenda de Día de Muertos dedicada a la cultura wixárika, conoció los resultados de los trabajos colectivos realizados por las y los estudiantes y reconoció los avances de los talleres del programa ABC de las Emociones.

Por su parte, la directora del plantel, Miriam Ríos Valencia, acompañada por las y los 44 docentes de la escuela, explicó los beneficios de fortalecer el trabajo integral para fomentar valores, historia y cultura entre el alumnado.

Destacó que esta temporada de recuerdo a los difuntos representa una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a las tradiciones y a la convivencia comunitaria, aspectos que cobran especial relevancia en estos tiempos vertiginosos, marcados por las pantallas y la tecnología.