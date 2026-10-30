Consulta nacional para renovar modelo de asignación y promoción docente sustituirá a la Usicamm

El Gobierno convoca a docentes a participar de una consulta que decidirá el nuevo esquema de asignación de plazas y promoción a cargo de la CNTE y el sector educativo.

El Ministerio de Educación ha convocado a maestras y maestros a participar de una consulta nacional para diseñar el nuevo modelo de asignación de plazas y promoción docente que reemplazará al Sistema Único de Información y Control de la Carrera Académica y de Materias (Usicamm).

El encuentro tendrá lugar el viernes 30 de octubre en escuelas de todo el territorio nacional y tiene como objetivo principal recoger la voz del magisterio sobre los ajustes que deben incorporarse a la nueva estructura de la carrera docente, con especial énfasis en la transparencia de los procesos de evaluación y el respeto de los derechos laborales de los docentes. La iniciativa responde a las demandas formuladas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la propia alta dirección del sector, que buscan sustituir un sistema criticado por su carácter punitivo.

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Diagnóstico previo y propuestas sobre asignación de plazas

En agosto pasado se aplicó un diagnóstico a través de un cuestionario online que contó con la participación de casi 400.000 docentes, identificando inquietudes que ahora se van a retroalimentar en la discusión. Durante la consulta se pretende recoger propuestas concretas sobre cómo debe operarse la asignación de plazas, los criterios de promoción, las modalidades de evaluación y los mecanismos de seguimiento.

El secretario de Educación explicó que la participación docente será el vehículo para idear una relación renovada entre el Estado y el magisterio. Se enfatiza en la necesidad de garantizar procesos claros y justos, a la vez que se preservan los derechos laborales de quienes dedican nuestra infancia y juventud a la enseñanza.

El ministerio subraya que la consulta no solo recogerá opiniones, sino que incorporará las propuestas directamente a la transformación del sistema de carrera, con la finalidad de avanzar hacia un modelo más colaborativo y menos punitivo. El compromiso gubernamental de establecer un nuevo esquema que refleje las demandas del profesorado se mantiene firme, aunque el Ministerio aún no ha concretado una fecha oficial de eliminación de la Usicamm.

Respuesta a sindicatos y expectativas de la consulta

Cabe notar que el anuncio de la consulta ha sido respaldado por postales de Twitter que se difundieron por la cuenta oficial de la Secretaría, diciendo que el cambio "tendrá transparencia y respeto". Al cierre de la consulta, se prevé una fase de análisis y difusión de un informe de propuestas que se presentará a la Asamblea Nacional.

Este proceso se inscribe dentro del esfuerzo del gobierno por responder a la presión de sindicatos y gremios, que se han mantenido críticos al sistema anterior por su "carácter punitivo" y han exigido una reforma que garantice justicia y equidad en la carrera docente.

Participación directa de docentes y reforma de carrera

"Esta es la primera vez en el último año en que se busca la participación directa de los docentes en la definición de su propia carrera", comentó el representante de la CNTE. Él añadió que el trámite debe llevarse a cabo de forma abierta y que la consulta se considerará final cuando se haya evaluado efectivamente la retroalimentación de la comunidad docente y se hayan elaborado las bases de una propuesta consolidada para la reforma.

El sector educativo observa con atención los resultados, pues un modelo transparente y justo de asignación y promoción es clave para fortalecer la calidad educativa y la motivación del magisterio en el país.