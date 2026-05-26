Consultas dirigidas a la niñez sobre iniciativas de ley en materia de educación y justicia

El primer bloque de consultas dirigidas a la niñez para conocer su opinión acerca de iniciativas de ley en materia de educación y justicia. Integrante de grupos en defensa de la vida, explicó que asistieron tras enterarse de que se consultaría el tema del aborto. "Los padres de familia le comentaron a algunos menores sobre esta situación y ellos quisieron participar. El día de hoy venimos a acompañar este proceso", expresó."Lo estamos viendo ahorita como parte de las deficiencias del procedimiento. Entra también en conflicto el tema del derecho de los padres", señaló. Confirmó que acudieron con alrededor de 10 niños.En el mismo sitio, madres de familia pertenecientes al movimiento provida abordaron a la diputadaa sobre la restricción a los padres al arribo de la legisladora. La diputada precisó el calendario por niveles escolares y aclaró que en las mesas estarían docentes, diputados y los menores.

el primer bloque de consultas dirigidas a la niñez para conocer su opinión acerca de iniciativas de ley en materia de educación y justicia.integrante de grupos en defensa de la vida, explicó que asistieron tras enterarse de que se consultaría el tema del aborto .

"Los padres de familia le comentaron a algunos menores sobre esta situación y ellos quisieron participar. El día de hoy venimos a acompañar este proceso", expresó.

"Lo estamos viendo ahorita como parte de las deficiencias del procedimiento. Entra también en conflicto el tema del derecho de los padres", señaló. Confirmó que acudieron con alrededor de 10 niños. En el mismo sitio, madres de familia pertenecientes al movimiento provida abordaron a la diputadaa sobre la restricción a los padres al arribo de la legisladora.

La diputada precisó el calendario por niveles escolares y aclaró que en las mesas estarían docentes, diputados y los menores





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Consultas Dirigidas A La Niñez Iniciativas De Ley En Materia De Educación Y J Tema Del Aborto Derecho De Los Padres Restricción A Los Padres Al Arribo De La Legis Móvil Provida Movimiento Provida Diputada Consultas Mesas Niños Pelotas De Unicel Hojas Colores Pumas Material Didáctico Autonomía Progresiva Maternidad Salud Mental Decidir Sobre El Embarazo Mi Cuerpo Es Mío Y Merece Respeto Ninguno Debe Usar A Niños Para Lastimar A Su M Detectar Y Tratar A Tiempo El Cáncer Infantil En La Escuela Puedo Decir Quién Soy Aprender A Ayudar En La Escuela Educación Inclusiva Mi Cuerpo Debe Cuidarse Sin Riesgos Protección Contra El Reclutamiento Y La Violen Acceso A La Justicia Acceso A La Educación Acceso A La Salud Acceso A La Protección Social Acceso A La Vivienda Acceso A La Alimentación Acceso A La Energía Eléctrica Acceso A La Agua Potable Acceso A La Educación Superior Acceso A La Atención Médica Acceso A La Justicia Social Acceso A La Protección De Los Derechos Humanos Acceso A La Participación Política Acceso A La Representación Política Acceso A La Gobernanza Acceso A La Transparencia Y A La Rendición De Acceso A La Participación En La Toma De Decisi Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A La Protección De Los Derechos De Las Acceso A

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Xbox Game Pass: ¿Cuáles son los nuevos beneficios en los planes?Videojuegos

Read more »

Los 3 animales del horóscopo chino que serán dotados con gracia divina en los próximos díasLa astrología oriental anticipa un período de protección espiritual, equilibrio emocional y oportunidades inesperadas para algunos signos del zodiaco chino.

Read more »

Congreso de Guanajuato inicia consultas a la niñez sobre iniciativas de Ley en educación y justiciaGrupos pro vida acudieron al ejercicio preparado en el Congreso de Guanajuato para niños y niñas al saber que se realizan consultas sobre el aborto

Read more »

IMSS Veracruz Sul busca mejorar atención médica y servicios en consultas externasEl delegado del IMSS Veracruz Sul, Arturo Navarrete Sónchez, anuncia un_walletSte improvements en la atención médica y servicios en consultas externas

Read more »