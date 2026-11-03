Consultoras proyectan inflación de octubre en 1.8% con resistencia al 2% mensual

El promedio de las diez principales consultoras estima una desaceleración moderada en la inflación de octubre hacia el 1.8%, aunque sectores clave impiden bajar de ese umbral mensual.

El mercado económico anticipa una desaceleración moderada en el índice de precios al consumidor para octubre, con proyecciones que se mantienen en el 1.8 por ciento. Esta estimación coincide con el promedio calculado por las diez principales consultoras privadas y centros de investigación del país, consolidando una tendencia de enfriamiento gradual de los precios hacia el cierre del año.

El dato reciente de 1.9 por ciento en septiembre, superior al 1.7 por ciento registrado en agosto, ha marcado el contexto inmediato para estas mediciones. Las firmas privadas publicaron sus cálculos preliminares para el mes en curso, señalando que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tiene dificultades estructurales para perforar la barrera del 2 por ciento mensual, un hito clave para la estabilización macroeconómica.

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Datos oficiales y variaciones interanuales

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación interanual alcanzó el 33.4 por ciento en septiembre. El acumulado de los primeros nueve meses del año se ubica en el 23.6 por ciento, lo que refleja la persistencia de presiones inflacionarias a lo largo del ejercicio. Estos datos oficiales sirven como base para contrastar las estimaciones privadas que se despliegan en los informes económicos.

Las diferencias en las estimaciones privadas para octubre muestran un espectro que va desde una ligera desaceleración hasta una posible aceleración marginal. Mientras algunas firmas calculan que la inflación se ubicó en 1.8 por ciento, otras consideran que el nivel general de precios alcanzó el 2 por ciento, lo que implicaría un incremento de 0.1 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Factores de resistencia en precios

La dificultad para bajar del 2 por ciento mensual se atribuye principalmente a la presión ejercida por rubros específicos como alimentos y bebidas, servicios regulados y precios estacionales. El caso de las verduras y otros productos agrícolas ejerce una influencia notable en la volatilidad del índice, complicando los esfuerzos de estabilización.

En el caso de Equilibra, la firma estima que el IPC de octubre se ubicó en 1.8 por ciento, con una inflación interanual del 32.6 por ciento. Su medición de la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, alcanzó el 1.6 por ciento, una cifra 0.1 puntos porcentuales inferior al registro de septiembre, mostrando un leve alivio en la presión subyacente.

Posiciones de las principales consultoras

EcoGo también proyecta una inflación de 1.8 por ciento para octubre. De concretarse esta variación, la tasa interanual se situaría en el 32.4 por ciento y el acumulado para el año 2026 llegaría al 26.4 por ciento. LCG mantiene una estimación similar de 1.8 por ciento para el IPC, aunque registró un aumento del 0.2 por ciento en los precios de alimentos y bebidas durante la cuarta semana del mes.

Por otro lado, la consultora Analytica estima que el nivel general de precios tuvo una suba mensual del 2 por ciento. Dentro de su medición, el rubro alimentos y bebidas mostró un aumento promedio del 2.5 por ciento en las últimas cuatro semanas, destacando la heterogeneidad en los resultados sectoriales y la divergencia en las metodologías de cálculo.

Expectativas y proyecciones futuras

El economista Gonzalo Carrera, vinculado a Equilibra, mencionó aspectos importantes a tener en cuenta de cara a los próximos meses, destacando que habrá que poner el foco en la evolución de los precios de la carne y las verduras. Estos alimentos siguen siendo indicadores sensibles de la presión inflacionaria que enfrenta el mercado interno.

De cara a los últimos meses del año, el mercado espera que la inflación continúe descendiendo, aunque a un ritmo moderado. El Gobierno estableció en el proyecto de ley de Presupuesto 2027 una inflación anual del 29 por ciento, medida de diciembre de 2026 contra diciembre de 2025. La mayoría de los privados proyecta un índice similar, en torno al 30 por ciento, alineándose con las expectativas actuales de desaceleración gradual.