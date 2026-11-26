El consumo de drogas entre menores aumentó en los últimos tres años en San Cristóbal de las Casas y otros municipios de Chiapas, según el DIF estatal.

El consumo de drogas y alcohol entre niños y adolescentes en Chiapas se ha convertido en una fuente de alerta para autoridades y especialistas. En la región de los Altos, la venta de alcohol y drogas se ha documentado incluso muy cerca de escuelas. Un niño de ocho años fue sorprendido fumando mariguana en las inmediaciones de un mercado público en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el pasado 2 de noviembre.

El caso refleja un fenómeno que, según el reporte, creció en los últimos tres años en San Cristóbal de las Casas y en una veintena de municipios de las regiones de los Altos, Selva, Centro y Fronteriza de Chiapas. Son plazas que se disputan los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

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Cómo operan los puntos de venta de drogas cerca de escuelas

Los menores conocen tanto el precio como los lugares donde se venden las drogas en la zona. Uno de ellos describió que una dosis sale a 120 pesos y que hay una casa cercana donde se vende, con una frase de solicitud que los propios niños repiten entre ellos.

Según lo documentado, en los llamados puntos los narcomenudistas venden mariguana, cocaína, cristal y piedra a menores de edad como si fueran dulces. Esta práctica ya había sido documentada desde marzo de 2023 en prácticamente cualquier establecimiento comercial de San Cristóbal de las Casas.

En San Cristóbal operan 15 de estos establecimientos, de acuerdo con la información presentada en el reporte. El investigador Gerardo González, del Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas, indicó que las drogas que antes se dirigían hacia el norte hoy se distribuyen a lo largo y ancho del estado.

Posiciones del DIF estatal y del gobierno municipal

El delegado del DIF estatal en la zona de los Altos de Chiapas, Edgar Rosales Acuña, responsabiliza al gobierno municipal, encabezado por la presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel, de tolerar la venta de alcohol cerca de las escuelas y la existencia de los puntos de venta de drogas.

Rosales Acuña sostuvo que, en lo que va de la presente administración municipal, se ha incrementado muchísimo la ingesta de alcohol y drogas, así como los delitos y los casos de niños que aparecen drogados o alcoholizados en San Cristóbal de las Casas. Gerardo González, por su parte, señaló que los casos que tiene reportados involucran a menores de alrededor de 11 o 12 años, tanto hombres como mujeres.

La presidenta municipal enfrenta señalamientos de fomentar la apología del delito y la violencia. De acuerdo con el reporte, durante su administración contrató a docenas de cantantes que enaltecen la figura de narcotraficantes en conciertos públicos, y después los invita a fiestas privadas dentro de las instalaciones del Museo de San Cristóbal de las Casas, MUSAC.

El reporte también señala que, el pasado 2 de noviembre, el esposo de la alcaldesa, Héctor de León, y el regidor del ayuntamiento, Fidel Kalach Ruiz, realizaron una fiesta en el MUSAC. Según la versión presentada, llevaron a dos menores de edad vestidos de sicarios, portando armas y equipo táctico, y se ingirieron bebidas alcohólicas.

Menores retenidos y solicitudes de información pendientes

Rosales Acuña informó que una madre de familia denunció que su hija fue retenida por el DIF del municipio de San Cristóbal de las Casas y recluida, según la denuncia, de manera ilegal en un lugar que no es apto para menores de edad. Esta situación aún no ha sido verificada en el reporte por otra fuente.

El delegado del DIF estatal afirmó que se giró un oficio al regidor Fidel Kalach Ruiz para que informe si los participantes eran menores, dónde se encuentran sus padres y por qué los niños portaban lo que aparentaba ser un uniforme táctico o armas de grueso calibre. Hasta la publicación del reporte, no se conocía una respuesta de esa autoridad.

Se solicitó entrevista con la presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci Diestel, y con el fiscal general de Justicia de Chiapas, Jorge Luis Llavén Abarca, pero no hubo respuesta. Hasta ahora, los señalamientos contra el gobierno municipal y la situación de los menores siguen sin una versión oficial del ayuntamiento ni de la fiscalía.