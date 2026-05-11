Consumo Mexicano: La nueva etapa de precios y ofertas, en plena inflación

El consumo en México atraviesa por una situación compleja en un entorno de alta inflación con un bajo crecimiento económico , pero un nivel de desempleo estable y con recientes alzas en el salario mínimo .

Aun así, se ha mantenido resiliente, pero ahora se tiene una mayor cautela en el gasto. Las empresas buscan enfocarse más en productos de marca propia, donde se puede tener un mayor control en la cadena de producción y suministro y así, al enfrentar menores costos, se puede dar un menor precio hacia los consumidores, que representa un mayor margen de rentabilidad.

Además, se ha tenido un mayor impacto en ciertas categorías como refrescos, bebidas edulcoradas y cigarros, a los cuales se les impuso un IEPS más elevado este año, con lo que se ha tenido afectación en la demanda de corto plazo. Un claro ejemplo de este impacto se tiene en empresas como Coca-Cola Femsa, donde se ha moderado el crecimiento en el volumen vendido, parcialmente impactado por estos impuestos que se trasladan en su mayoría hacia el precio final del consumidor.

Por otra parte, en Grupo Bimbo, se tuvo un sólido desempeño en volumen y una mezcla de precios favorable, apoyado por la fortaleza de sus marcas y una demanda resiliente. De cara a la Segunda mitad del año, la Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá un impulso al sector consumo, con un mayor volumen vendido de categorías como reunión, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como agua y bebidas energéticas.

Todas las empresas del sector consumo esperan verse beneficiadas, con un mayor nivel de gasto en publicidad y mercadotecnia, pero también con ofertas y descuentos para seguir dando soporte al consumo en el país. En el mejor de los casos, los márgenes de rentabilidad podrán mantenerse estables





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