Contadores Públicos se Reunieron con el SAT; Colombia Pierde Grado de Inversión

El encuentro entre el IMCP y el SAT en medio de la temporada de declaración anual, la degradación crediticia de Colombia y la estrategia de Viva en el AIFA.

Finalmente, el gremio de la contaduría organizada en el país logró reunirse con el jefe del Servicio de Administración Tributaria ( SAT ). La plana mayor del Instituto Mexicano de Contadores Públicos ( IMCP ), bajo la presidencia actual, sostuvo un primer encuentro con el responsable de la recaudación de impuestos en las oficinas de la avenida Hidalgo.

Este encuentro se produce en plena temporada de declaración anual, un periodo crucial donde los contadores públicos juegan un papel fundamental para asegurar el cumplimiento oportuno y correcto de esta obligación fiscal. Se anticipa que 11.4 millones de personas físicas y 834 mil empresas presentarán sus declaraciones ante el fisco, rindiendo cuentas sobre sus ingresos obtenidos en 2025 y efectuando el pago correspondiente del Impuesto Sobre la Renta (ISR). La relevancia de esta reunión radica en la coordinación y colaboración necesaria para facilitar el proceso y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en un entorno complejo y dinámico.\Por otro lado, la posibilidad de que Colombia recupere el grado de inversión, que perdió en 2021, se ha desvanecido. Standard & Poor's ha degradado la calificación crediticia del país de 'BB' a 'BB-' debido a la incapacidad del gobierno para mejorar sus cuentas fiscales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que Colombia alcanzará este año una deuda bruta equivalente al 61.9% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto desde 2021. Este escenario es motivo de preocupación, especialmente al considerar que México se encuentra en una situación similar. El FMI estima que la deuda mexicana representará el 59.9% del PIB en 2026. La reciente rebaja de la calificación crediticia de Colombia por parte de Standard & Poor's sirve como una advertencia para la administración, donde la promesa de consolidación fiscal aún no se ha materializado.\A pesar de la cancelación de nuevas rutas hacia Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por parte del Departamento de Transporte el año pasado, la aerolínea Viva sigue apostando por la terminal mexiquense. El 23 de marzo, Viva reactivó la ruta AIFA-San Luis Potosí, aprovechando la temporada de Semana Santa. Posteriormente, el 27 del mismo mes, comenzó a operar la ruta AIFA-Torreón. Aunque existía gran expectativa por las rutas hacia Austin, Texas y Nueva York, y a pesar de la cancelación de estas rutas internacionales, la aerolínea confía en que la demanda nacional podrá compensar en parte la pérdida de las rutas internacionales. La estrategia de Viva refleja una adaptación a las circunstancias y una apuesta por el mercado interno, mientras se mantiene atenta a las oportunidades de expansión en el futuro. Para estar al día con las noticias más relevantes, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más, los lectores pueden unirse al canal de EL UNIVERSAL en Whatsapp





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