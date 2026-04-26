Continúa Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México

La Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono se extiende en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a condiciones meteorológicas que favorecen la acumulación de contaminantes. Se aplica el programa Hoy No Circula con restricciones específicas para diversos vehículos.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha anunciado la continuidad de la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México durante el resto del domingo 26 de abril.

Esta medida, crucial para la salud pública y la calidad del aire, se mantiene vigente debido a condiciones meteorológicas desfavorables que favorecen la acumulación de contaminantes y la formación de ozono. La CAMe enfatiza que el objetivo principal de esta contingencia es reducir la exposición de la población a niveles peligrosos de contaminación atmosférica, minimizando así los riesgos para la salud respiratoria y cardiovascular.

Además, busca disminuir la emisión de precursores de ozono, contribuyendo a una mejora gradual de la calidad del aire en la región. La persistencia de un sistema anticiclónico en el centro del país es el factor determinante en la prolongación de la contingencia. Este sistema genera una estabilidad atmosférica de moderada a fuerte intensidad, lo que impide la dispersión de los contaminantes.

A esto se suma la presencia de una masa de aire con contenido de humedad moderado, que resulta en cielos despejados o parcialmente nublados durante la mayor parte del día. La combinación de estos elementos, junto con la intensa radiación solar, crea las condiciones ideales para la formación de ozono a nivel del suelo. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 30 grados Celsius, exacerbando aún más el problema.

Las previsiones indican que la calidad del aire se mantendrá en niveles de “Mala” a “Muy Mala” durante toda la jornada, lo que justifica la implementación de medidas restrictivas para reducir la emisión de contaminantes. La CAMe insta a la población a tomar precauciones y a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias para proteger su salud. Se recomienda evitar actividades al aire libre que requieran un esfuerzo físico considerable, especialmente durante las horas de mayor concentración de ozono.

Las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, los niños y los adultos mayores son particularmente vulnerables a los efectos de la contaminación atmosférica y deben tomar precauciones adicionales. La CAMe también recuerda a los ciudadanos la importancia de utilizar el transporte público, compartir vehículos o, en la medida de lo posible, optar por medios de transporte no motorizados, como la bicicleta o caminar.

Estas acciones contribuyen a reducir la emisión de contaminantes y a mejorar la calidad del aire para todos. La contingencia ambiental es un recordatorio constante de la necesidad de adoptar medidas a largo plazo para abordar el problema de la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esto incluye la promoción de tecnologías más limpias, la mejora de la eficiencia energética, el fortalecimiento de la regulación ambiental y la sensibilización de la población sobre la importancia de proteger el medio ambiente. La colaboración de todos los sectores de la sociedad es fundamental para lograr un futuro más limpio y saludable para las generaciones venideras. La CAMe continuará monitoreando la calidad del aire y proporcionando información actualizada a la población sobre la evolución de la contingencia.

Se espera que las condiciones meteorológicas mejoren en los próximos días, lo que podría permitir la conclusión de la contingencia ambiental. Sin embargo, es importante mantener la vigilancia y seguir tomando precauciones para proteger la salud pública y el medio ambiente. La situación actual subraya la vulnerabilidad de la Zona Metropolitana del Valle de México a la contaminación atmosférica y la necesidad de implementar medidas preventivas para evitar futuras contingencias.

La inversión en infraestructura verde, como parques y áreas arboladas, también puede contribuir a mejorar la calidad del aire y a mitigar los efectos del cambio climático. La CAMe trabaja en coordinación con los gobiernos locales y federales para implementar políticas y programas que promuevan la sostenibilidad ambiental y la protección de la salud pública. La contingencia ambiental es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y colaborativo para lograr soluciones efectivas a largo plazo.

La participación activa de la ciudadanía es esencial para el éxito de estas iniciativas. Se insta a la población a informarse sobre las medidas restrictivas vigentes y a cumplirlas para contribuir a la mejora de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México





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