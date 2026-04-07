Continúan bloqueos carreteros en México: productores y transportistas mantienen protestas

A pesar de una ligera disminución, persisten bloqueos carreteros en varias regiones de México debido a las protestas de agricultores y transportistas. El gobierno dialoga para resolver las demandas.

Las protestas de agricultores y transportistas persisten en diversas regiones del país, aunque el número de bloqueos carreteros ha disminuido en las últimas horas, mostrando una ligera mejoría en la situación. Según el último informe oficial, tres cierres de carreteras permanecen activos después de la liberación de dos de las cinco vías que se encontraban afectadas.

Las carreteras que aún presentan interrupciones se localizan en Baja California, Guanajuato y Tlaxcala, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades federales. Específicamente, los puntos que continúan generando problemas son la Carretera Federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado, en Mexicali, Baja California; la Carretera Federal 110, tramo Pénjamo–La Piedad, en Guanajuato; y la Carretera Federal 136, que conecta México con Veracruz, en Tlaxcala. La situación ha evolucionado desde los informes anteriores, ya que la Secretaría de Gobernación (Segob) había reportado bloqueos en la autopista México-Guadalajara, a la altura de la caseta Contepec, en Michoacán, así como en la Autopista Siglo XXI, en Amilcingo, Morelos. Sin embargo, ambas vías ya han sido despejadas, lo que representa un alivio parcial para el tráfico y la movilidad en esas zonas. La situación general, sin embargo, sigue siendo un desafío, con los transportistas y agricultores expresando sus preocupaciones y exigiendo soluciones a sus demandas.\En medio de estas manifestaciones, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha reiterado el llamado a los grupos movilizados a evitar cualquier acción que pueda perjudicar a la población y a abstenerse de bloquear las vías de comunicación. La funcionaria ha mantenido la postura de que las demandas del sector han sido atendidas a través de mesas de diálogo, buscando así una solución pacífica y negociada. El Gobierno de México ha enfatizado que la atención a estas organizaciones se ha llevado a cabo a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, implementando una estrategia centrada en la negociación y el seguimiento de sus propuestas y reclamos. Las autoridades han detallado que, desde octubre pasado, se han celebrado 27 reuniones con representantes de los productores, incluyendo encuentros presenciales, reuniones a nivel estatal y sesiones virtuales. Estas reuniones han sido esenciales para intentar comprender las necesidades del sector y buscar puntos de acuerdo que permitan resolver las tensiones existentes.\Entre los temas que forman parte de la agenda acordada en estas conversaciones se encuentran cuestiones cruciales para el sector agrícola. Estos temas incluyen apoyos complementarios al precio de los productos agrícolas, el acceso a financiamiento para los productores, la comercialización de sus cosechas, el acopio de alimentos y el respaldo a proyectos productivos que puedan impulsar el desarrollo del sector. La complejidad de las demandas refleja los desafíos que enfrenta la agricultura en el país, desde la volatilidad de los precios hasta la necesidad de modernizar las prácticas productivas. Los agricultores y transportistas argumentan que las políticas actuales no están respondiendo a sus necesidades y que es urgente tomar medidas para garantizar la rentabilidad de sus negocios y la seguridad alimentaria del país. El gobierno, por su parte, busca equilibrar las demandas del sector con la estabilidad económica y social, intentando mediar entre los diferentes intereses y encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. La resolución de estos conflictos es crucial para evitar mayores interrupciones en el suministro de alimentos y en la movilidad de mercancías, lo que podría tener consecuencias negativas para la economía nacional





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