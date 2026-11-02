Contingencia Ambiental CDMX 3 noviembre 2026: Posible Doble Hoy No Circula

La calidad del aire en CDMX y Edomex es mala por ozono y PM2.5. CAMe evalúa activar Fase 1 y Doble Hoy No Circula para el martes 3 de noviembre 2026.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) evalúa la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México debido a la degradación actual de la calidad del aire. Esta situación aumenta significativamente la probabilidad de que se implemente el Doble Hoy No Circula el próximo martes 3 de noviembre 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México.

Evaluación de la Contingencia Ambiental

El Índice de Aire y Salud determina que la calidad del aire se encuentra en niveles malos en la Ciudad de México y el Estado de México. Esta condición negativa se debe principalmente a la alta concentración de ozono y partículas contaminantes de tamaño PM2.5 registradas en cuatro estaciones de monitoreo específicas. Aunque el resto de las zonas reportan niveles de aire que van de aceptables a buenos, la presencia de estos contaminantes eleva el nivel de riesgo para la población general.

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Ante este panorama, la CAMe recomienda encarecidamente a la ciudadanía informarse sobre las medidas preventivas para reducir los niveles de contaminación. La autoridad ambiental indica que existe una posibilidad real de que se active la Contingencia Ambiental, lo que tendría como consecuencia directa la implementación del Doble No Circula. Esta medida afectaría a un número mayor de vehículos, incluyendo aquellos con engomados, hologramas y terminaciones de placas distintas a las restricciones habituales.

Restricciones Vehiculares Programadas

De manera predeterminada, y dado que aún no se ha decretado oficialmente la contingencia, el Hoy No Circula del martes 3 de noviembre 2026 operará con su horario y restricciones normales. El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se aplica desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esta regulación vehicular se extiende a las 16 alcaldías de la Ciudad de México y a los municipios conurbados del Estado de México.

Para los martes, la restricción habitual afecta a los automóviles que cuentan con terminaciones de placa PAR y hologramas específicos. Asimismo, los vehículos con placas foráneas están restringidos para circular de 5 a 11 de la mañana. Los conductores deben verificar sus placas y hologramas para determinar si pueden transitar libremente durante la jornada laboral.

Posible Activación del Doble Hoy No Circula

Si la mala calidad del aire persiste o empeora durante las próximas horas, la CAMe podría proceder a activar el Doble Hoy No Circula para el martes 3 de noviembre 2026. En caso de que esta contingencia ambiental se haga efectiva, las restricciones se volverían mucho más estrictas. Los carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no podrían salir a las calles. Esta prohibición abarcaría específicamente a los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Adicionalmente, bajo la modalidad de contingencia, también se aplicarían restricciones a los carros con placas foráneas, limitando su circulación de forma más amplia que en el esquema normal. La CAMe ha indicado que la decisión final dependerá de las actualizaciones que se realicen en las próximas horas. Si las condiciones climáticas ayudan a dispersar los contaminantes, es posible que no se active la medida drástica. Sin embargo, si los niveles de contaminación continúan empeorando, la restricción vehicular se intensificará para proteger la salud pública.

Los vehículos exentos del Hoy No Circula habitual incluyen aquellos con hologramas 00, 0, así como los autos eléctricos e híbridos. Estos vehículos pueden circular todos los días en la CDMX y el Edomex, siempre y cuando no exista un decreto de contingencia ambiental. La ciudadanía debe estar atenta a los comunicados oficiales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para conocer el estatus final de las restricciones antes de realizar sus traslados diarios.