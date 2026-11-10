Contingencia ambiental CDMX: Hoy no circula martes 10 noviembre 2026

Se confirma la ausencia de contingencia ambiental en CDMX y Edomex para el 10 de noviembre de 2026. Conozca las restricciones vigentes de Hoy No Circula y hologramas.

La Ciudad de México y el Estado de México se enfrentan este martes 10 de noviembre de 2026 a una situación crítica respecto a la calidad del aire, generando incertidumbre entre millones de conductores sobre la viabilidad de sus desplazamientos diarios. Aunque el Sistema de Monitoreo Atmosférico ha detectado niveles preocupantes de contaminación en la mayor parte de la capital y sus alrededores, las autoridades competentes han determinado que las concentraciones actuales no alcanzan el umbral necesario para declarar una emergencia sanitaria mayor. Esta definición técnica es fundamental para entender por qué las medidas restrictivas más severas, como el Doble Hoy No Circula, no están vigentes en la actualidad, permitiendo que el tránsito continúe bajo parámetros normales de restricción vehicular.

Calidad del aire y ausencia de contingencia ambiental

El Índice de Aire y Salud, entidad encargada de evaluar las condiciones atmosféricas, reporta que la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México se clasifica como mala debido a la presencia significativa de ozono y partículas finas PM2.5. Esta situación negativa se ha registrado específicamente en nueve estaciones de monitoreo distribuidas estratégicamente en la zona metropolitana. No obstante, es crucial aclarar que, a pesar de estas cifras alarmantes en puntos específicos, la acumulación generalizada de contaminantes en todo el valle no justifica la activación oficial de una contingencia ambiental para el día de hoy.

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Las autoridades ambientales han establecido con claridad que no existe un decreto vigente que modifique las reglas habituales de circulación para este martes 10 de noviembre de 2026. Por consiguiente, los automovilistas no deben prepararse para las restricciones adicionales que imponen las contingencias de emergencia, como la suspensión total o parcial de los hologramas de mayor antigüedad. La situación actual se mantiene dentro de los parámetros de alerta normal, lo que significa que las regulaciones habituales del programa ambiental continúan siendo las únicas aplicables en las vías públicas de la región.

Restricciones vigentes del Hoy No Circula para el 10 de noviembre

Bajo la vigencia del programa ordinario de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, más conocida por sus siglas Sedema, las restricciones de circulación operan con normalidad absoluta. El horario de aplicación de estas normas abarca desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche, afectando directamente a las dieciséis alcaldías de la capital y a los municipios conurbados del Estado de México. Los conductores deben verificar sus terminaciones de placa y el año de holograma de su vehículo para evitar multas o la inmovilización de sus unidades en los puntos de control vehicular establecidos.

Es importante destacar que los vehículos con placas foráneas enfrentan una restricción de horario específica diferente a la de los autos con licencia local. Estas unidades externas no tienen permitido circular en la zona metropolitana de la Ciudad de México entre las cinco y las once de la mañana. Esta medida busca descentlestrar el flujo de tráfico en las horas pico de la mañana y reducir la carga sobre el sistema de transporte público, por lo que los viajeros interurbanos deben planificar sus rutas con antelación para evitar contratiempos logísticos significativos.

Por otro lado, el programa establece una serie de exenciones claras para ciertos tipos de vehículos que gozan de privilegios ambientales o de movilidad especial. Aquellos autos que cuentan con hologramas de categorías 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos autorizados, están exentos completamente de las restricciones de Hoy No Circula. Estas unidades pueden circular libremente por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México todos los días del año, siempre y cuando no se declare un estado de contingencia ambiental que altere estas reglas de excepción vigentes.

Protocolo alternativo si empeora la calidad del aire

Aunque la contingencia no está activa, las autoridades han delineado el protocolo que se seguiría si la calidad del aire empeorara drásticamente y se viera la necesidad de activar el Doble Hoy No Circula mediante contingencia ambiental. En ese escenario hipotético de emergencia, la aplicación de la medida CAMe se ajustaría de manera más estricta, afectando a una porción mayor de la flota vehicular de la región. Esta información sirve como referencia importante para que los usuarios comprendan la magnitud de las restricciones que podrían implementarse en el futuro cercano si las condiciones atmosféricas no mejoran.

En caso de activarse dicha medida de emergencia, los carros que porten el holograma número 1 y tengan terminación de placa par no tendrían autorización para salir a las calles. Las restricciones específicas bajo este esquema severo afectarían únicamente a las placas que terminan en los dígitos cero, dos, cuatro, seis y ocho. Esta división asegura que la reducción de emisiones sea significativa, aunque también impone una carga considerable sobre la población que depende de estos vehículos para su movilidad laboral y cotidiana.

La situación requiere vigilancia constante por parte de la ciudadanía y las instituciones responsables. Los residentes de la zona metropolitana deben continuar monitoreando las actualizaciones oficiales del Sistema de Monitoreo Atmosférico y la Sedema. La falta de una contingencia declarada hoy no garantiza que la situación se mantendrá así en las próximas horas, por lo que la atención a los boletines oficiales es la herramienta más efectiva para tomar decisiones informadas sobre el transporte personal y evitar sanciones innecesarias durante la jornada.