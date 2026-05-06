Contingencia ambiental en el Valle de México: ¿Qué debes saber sobre el doble Hoy No Circula?

La Zona Metropolitana del Valle de México activó una contingencia ambiental por ozono, implementando el doble Hoy No Circula para reducir la contaminación. Conoce cómo funciona el programa y qué restricciones aplican actualmente en la CDMX y el Estado de México.

La Zona Metropolitana del Valle de México ha enfrentado en los últimos meses una serie de contingencias ambientales debido a los altos niveles de ozono en la atmósfera, lo que ha obligado a la implementación de medidas extraordinarias para reducir la contaminación .

Una de las acciones más destacadas fue la activación del programa de doble Hoy No Circula, que restringe la circulación de vehículos en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México. Este programa, que normalmente opera con restricciones diarias, se intensificó durante la contingencia para limitar aún más el tráfico y, por ende, las emisiones contaminantes.

Los conductores tuvieron que estar especialmente atentos a las nuevas reglas para evitar multas y sanciones, ya que las restricciones fueron más estrictas de lo habitual. La última contingencia ambiental se levantó el 26 de abril, lo que permitió el retorno al esquema normal del Hoy No Circula. Desde entonces, el programa, administrado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), sigue vigente de lunes a viernes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en ciertos municipios mexiquenses.

Su objetivo principal es disminuir los niveles de contaminación generados por los vehículos, promoviendo así un ambiente más saludable para los habitantes de la región. ¿Cómo funciona el Hoy No Circula? El programa selecciona diariamente qué autos pueden circular y cuáles no, basándose en criterios como el holograma de verificación, el color del engomado y la terminación de la placa.

Durante los días de semana, estos factores determinan las restricciones, mientras que los sábados, solo se toman en cuenta el color del engomado y la terminación de la matrícula. Hasta ahora, no se ha reactivado ninguna contingencia, por lo que los conductores deben seguir las indicaciones habituales. Por ejemplo, este miércoles 6 de mayo, los vehículos con engomado rojo y placas terminadas en 3 y 4 no podrán circular, según lo establecido por la Sedema.

Cumplir con estas normas es esencial para evitar multas y contribuir a la reducción de la contaminación. En la Ciudad de México, las alcaldías que deben adherirse al Hoy No Circula incluyen a todas las demarcaciones de la capital.

Además, los habitantes de varios municipios del Estado de México, así como de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y la Zona Metropolitana de Toluca (ZMST), que abarca otros seis municipios, también están obligados a seguir las restricciones del programa





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