Contingencia ambiental suspende festividades del Día del Niño en el Zócalo, mientras el Tren Maya llega al AIFA y surge polémica por potabilización de agua en Cuautitlán Izcalli

La mala calidad del aire obliga a cancelar las actividades del Día del Niño en el Zócalo de la CDMX, mientras el Tren Maya llega al AIFA tras múltiples retrasos y el proyecto de potabilización de agua en Cuautitlán Izcalli genera controversia entre autoridades y ciudadanos.

El Zócalo de la Ciudad de México vivió un ambiente de decepción este fin de semana, luego de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciara la suspensión de las actividades programadas con motivo del Día del Niño debido a la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por altos niveles de ozono.

Este no es el primer año en que la mala calidad del aire obliga a cancelar el tradicional 'Zocalito de las Infancias', ya que en 2023 también se vieron afectadas las celebraciones por las mismas razones. Expertos en salud ambiental advierten que la exposición prolongada a estos niveles de contaminación puede tener efectos negativos en la salud respiratoria de los niños, por lo que la medida, aunque lamentable, se considera necesaria.

Se espera que las condiciones atmosféricas se mantengan similares en los próximos días, por lo que las autoridades mantendrán un estricto monitoreo para evaluar si es posible reanudar las actividades en fechas posteriores. Mientras tanto, en el ámbito de la movilidad urbana, el Tren Maya por fin llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), luego de múltiples retrasos y cambios en su planificación.

Originalmente, la obra estaba programada para ser entregada en junio de 2022, pero una serie de imprevistos, como la renegociación de la concesión (que pasó de la empresa española CAF a Banobras) y las protestas de vecinos afectados por las obras, retrasaron su inauguración. Los manifestantes, que incluso llegaron a acampar en una de las estaciones, exigían compensaciones por los daños en sus viviendas y la implementación de medidas de mitigación ambiental.

Aunque hoy se despejarán algunas dudas sobre el costo del proyecto y su operación inicial, temas como la reconstrucción de viviendas siguen pendientes de resolución por parte de las autoridades federales. En otro orden de cosas, el proyecto de potabilización del agua en la Presa de Guadalupe, impulsado por la Conagua, ha generado polémica en Cuautitlán Izcalli.

Mientras una asociación civil y la regidora panista del municipio exigen mayor transparencia sobre los impactos ambientales del proyecto, el presidente municipal, Daniel González, del partido Morena, acusó a los gobiernos anteriores del PAN de haber permitido actividades irregulares que afectaron el Área Natural Protegida. González aseguró que su administración está corrigiendo los daños ambientales causados por lo que calificó como una actitud 'ecocida' de los gobiernos panistas.

La controversia ha llevado a solicitudes de mesas de trabajo con funcionarios federales para analizar el impacto real del proyecto en la región





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