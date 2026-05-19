Contractors of the U.S. federal government detonate explosives on sacred mountain, desecrating a cultural site.

As construction of barriers has intensified along a 3,145 km border, there have been calls for action against the desecration but have also been discussions with federal officials.

TECATE- Durante la caída de la salvia blanca, la líder kumeyaay Norma Meza Calles reunió a los huéspedes en un centro de bienestar mexicano, en un círculo al aire libre frente a la montaña Kuuchamaa y les pidió que luego de cerrar los ojos y sentir su presencia, tomaran un momento de reflexión.

Sin embargo, el silencio se vio interrumpido por el ruído de la trituración de roca. Contratistas federales, especialmente del gobierno de Trump, habían estado detonando explosivos y utilizando bulldozers en Kuuchamaa, un lugar sagrado y de culto para los nativos americanos, para abrir paso a nuevos tramos de muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Lideres indígenas sostenían que, a causa de la prisa del gobierno de Trump por construir muros fronterizos, los contratistas estaban profanando lugares sagrados y sitios culturales de los nativos americanos a un ritmo sin precedentes





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