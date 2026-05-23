Contradicción legal en la maternidad subrogada en Querétaro

La maternidad subrogada en el estado de Querétaro está en una contradicción. Aunque se prohíbe la contratación de vientres de gestación subrogada, se admiten la adopción y transferencia de embriones. Tanto los juzgados como las familias se ven en un limbo legal en este ámbito.

En estados como Querétaro se prohíbe contratar vientres de gestación subrogada, pero regula la transferencia de embriones, una contradicción que deja a jueces y familias en un limbo legal.

Ana Lu, una madre de intención de 48 años con más de una década de deseo por ser madre, llevó a cabo un proceso de gestación subrogada en Tabasco y tuvo un feto desechado. Actualmente, en Querétaro, se prohíbe la contratación de una mujer para la gestación, mientras que se admite la adopción y transferencia de embriones, generando interpretaciones ambiguas sobre la prohibición y procedimientos privados.

La investigación reveló que hay clínicas autorizadas para procedimientos como fertilización, transferencia embrionaria y crioconservación de embriones, permitidos en el estado, mientras que los acuerdos relacionados con gestación subrogada se desplazan hacia esquemas privados o fuera del estado





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