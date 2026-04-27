Contralmirante detenido en Argentina: Gastos millonarios sin justificación y presunta red de huachicol

La Fiscalía General de la República revela que el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina, incurrió en gastos que superaron en millones sus ingresos declarados, y lo vincula a una red de robo de combustible. Se investiga el origen de su patrimonio y sus conexiones con otras personas.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha revelado detalles significativos sobre las finanzas del contralmirante Fernando Farías Laguna , detenido en Argentina . Las investigaciones indican que el oficial naval incurrió en gastos que superaron en 5 millones 668 mil 603 pesos sus ingresos percibidos a través de su nómina en la Marina.

Además de su salario, que ascendió a un millón 765 mil pesos anuales, Farías Laguna declaró ser accionista y obtener ingresos por 17 millones de pesos a través de actividades empresariales, sin embargo, no existen comprobantes fiscales que respalden estas declaraciones. Esta discrepancia ha levantado serias sospechas sobre el origen de su patrimonio y ha intensificado las acusaciones en su contra.

La detención de Farías Laguna, prófugo desde finales de agosto de 2023, se produjo la semana pasada en la provincia de Palermo, Argentina, donde solicitó asilo alegando temor por su vida. Su abogado ha afirmado que el contralmirante está siendo señalado injustamente como líder de una red de huachicol, y que su detención se debe a que denunció dicha red.

El análisis de la información financiera de Farías Laguna revela un patrón de gastos que no se corresponde con sus ingresos declarados. Entre 2020 y 2024, recibió deducciones fiscales por un total de 17 millones 434 mil 215 pesos, mientras que sus ingresos por nómina fueron de un millón 765 mil 612 pesos. Esta situación se agudizó en los años 2023 y 2024, donde sus gastos excedieron significativamente sus percepciones salariales.

Además, se han identificado diversas transacciones financieras de gran envergadura, incluyendo la adquisición de un terreno en 2019 por 175 mil pesos, un vehículo en 2023 por un millón 892 mil 900 pesos, un cheque de caja por 2 millones 250 mil pesos a nombre de María Eugenia Farías y Gutiérrez, y una aportación a su póliza de vida por 11 millones 135 mil 981 pesos. También se documentó la compraventa de un inmueble valorado en cuatro millones 500 mil pesos, donde los vendedores y la compradora comparten el mismo apellido, lo que sugiere una posible relación familiar y un intento de ocultar la verdadera propiedad.

La FGR ha señalado que no se puede rastrear el origen de la riqueza de Farías Laguna, lo que refuerza las sospechas de que sus ingresos provienen de actividades ilícitas. Las investigaciones también apuntan a la participación de los hermanos Farías Laguna en una red de corrupción relacionada con el robo de combustible, conocida como 'huachicol'. Se les ha acusado de utilizar su posición en la Marina para facilitar el ingreso y salida de hidrocarburos de manera ilegal.

El contralmirante Farías Laguna, en particular, ha sido identificado como un enlace clave en esta red, coordinando acciones con servidores públicos y empresas para defraudar al fisco y lavar dinero. La Marina ha emitido un comunicado reafirmando que la ley es para todos y que se honrará el uniforme, en referencia a la detención de Farías Laguna.

Se han identificado tres registros de vehículos a nombre de Farías Laguna en Sonora y Ciudad de México, así como 20 registros de ingreso a diversas propiedades. La FGR continúa investigando a fondo las finanzas y las conexiones de los hermanos Farías Laguna para desmantelar por completo la red de corrupción y llevar a los responsables ante la justicia.

El caso ha generado gran atención mediática y ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las instituciones públicas





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