Contralor del INE denuncia que 77% de contratos de los OPLE se concentró en cinco empresas

El contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, informó que cinco empresas concentraron 2 mil 461 millones de pesos en contratos de los OPLE en los últimos 15 años.

El contralor del Instituto Nacional Electoral ( INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, aseguró que en los últimos 15 años el 77% del monto total de los contratos en los Organismos Públicos Locales Electorales ( OPLE) fue otorgado a un grupo de empresas que concentraron 2 mil 461 millones de pesos. La información fue presentada durante su comparecencia, en la que detalló el alcance de la concentración de contratos en el ámbito electoral local.

Empresas concentran contratos de los OPLE

El contralor reiteró que las empresas involucradas son Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México. Esta última fue una de las principales proveedoras de la anterior administración del INE. Seriplast comenzó a formalizar contratos con el INE desde el año 2015, mientras que entre 2011 y 2016, en el entonces IFE, se formalizaron contrataciones con Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.

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Carvente Contreras añadió que existe otra empresa, Plásticos y Metales MYC S.A. de C.V., que desde 2003 ha obtenido contratos con el entonces IFE y el ahora INE por un monto acumulado de 150 millones de pesos. El funcionario señaló que esta empresa participa junto con JVLY, que ya fue fiscalizada, lo que evidencia una relación de muchos años atrás.

Veinte OPLE con contratos a estas empresas

El contralor reveló que son 20 los OPLE que han tenido contratos con estas empresas. Entre los órganos electorales mencionados están los de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Carvente Contreras insistió en que este no es un asunto estricto del INE, sino un asunto de todos los órganos electorales. La concentración de contratos en un grupo reducido de proveedores abarca a múltiples entidades del país y a distintas administraciones electorales.

Accionistas repetidos en las empresas señaladas

El contralor informó que los accionistas y apoderados o representantes legales de las empresas involucradas en actos de corrupción son José Alfredo Hernández Casillas, Raymundo Francisco Hernández Casillas, Patricia Velázquez Sánchez, Tatiana Patricia Hernández Velázquez, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, José Antonio Carranza Fernández, José Antonio Carranza Sordo, Alejandro Olaya Ortiz, Guillermo Marc Arciniega Kunts, Raquel Alejandra Fernández Ibargüengoitia, César Rodríguez Ureña, Omar Salvador López Sánchez y Laura Velázquez Sánchez.

El funcionario señaló que todos estos apoderados y accionistas se repetían en tres o cuatro de las cinco empresas. Esa coincidencia de nombres en varias de las compañías es uno de los elementos que sustentan la fiscalización presentada durante su comparecencia.

Más recomendaciones que en la gestión anterior

Al término de su comparecencia, Carvente Contreras aseguró que en 18 meses han hecho más recomendaciones que en seis años de la anterior gestión. Detalló que se hicieron 2 mil 776 recomendaciones en 194 auditorías en la gestión anterior, mientras que en la gestión actual se han hecho 3 mil 307 recomendaciones en sólo 27 auditorías.

El promedio de recomendaciones por auditoría es de 112.5 en la gestión actual, mientras que en la pasada era de 14.3. El contralor concluyó con estos datos al finalizar su intervención ante el órgano electoral.