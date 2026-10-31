Contralor del INE entrega informe sobre investigaciones en curso y la Corte se pronuncia sobre desalojo juvenil

El contralor Víctor Hugo Carvente Contreras presenta su informe ante las comisiones de la Cámara de Diputados, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma un desalojo de una vivienda ocupado por un adulto mayor, influenciando el debate sobre derechos humanos y vulnerabilidad de la población senior.

El titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Carvente Contreras, dio inicio a su comparecencia ante las comisiones unidas de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La audiencia, programada para el viernes 30 de octubre a las 9:00 h, se llevó a cabo bajo la presidencia de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de la comisión de Transparencia y Anticorrupción. El debate se centró en los resultados del informe que indica la apertura de al menos trece expedientes de investigación desde 2025 y dieciocho indagatorias adicionales que surgieron de revisiones de control sobre presuntas infracciones graves en el organismo electoral.

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Durante el inicio de la comparecencia, el grupo parlamentario del PRI solicitó ampliar el tiempo destinado a la exposición inicial del contralor, ya que el orden del día fija únicamente diez minutos para esta intervención. En una segunda materia de relevancia significativa, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la reexamen de un caso que involucraba a un adulto mayor que buscaba protección judicial para evitar su desalojo del departamento que alquila en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

La Suprema Corte rechaza revisar el caso

Seis ministros acabaron aprobando la propuesta del ministro Arístides Guerrero García, quien desestimó la revisión de la sentencia de un Tribunal Colegiado que había negado el amparo solicitado por el quejoso. La razón expuesta fue que los agravios presentados en el recurso de revisión se fundamentan en premisas inexactas y no abordan adecuadamente las consideraciones que el Tribunal Colegiado utilizó para respaldar su fallo.

Así, el pleno, encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, confirmó la sentencia que ordena el desalojo del hombre de 83 años, quien no pudo cumplir con el pago del arriendo de su vivienda desde 2007. La decisión fue contestada por tres ministros que solicitaron la revisión del caso.

El ministro Irving Espinoza Betanzo, junto con las ministras María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa, argumentaron que el asunto presentaba un tema de fondo que justifica un análisis de mayor profundidad. Betanzo sostuvo que el amparo en discusión tenía su origen en la terminación de un contrato de arrendamiento y que el procedimiento judicial había impuesto de manera unilateral el desalojo sin atender plenamente los derechos constitucionales del adulto mayor.

Ríos González resaltó la relevancia de abordar la perspectiva de envejecimiento en la interpretación de la norma, afirmando que la protección de los derechos humanos requiere medidas efectivas que consideren las particularidades de las personas mayores. Esquivel Mossa subrayó que la cuestión se gravita en las obligaciones judiciales de proteger a personas de edad avanzada frente al riesgo de desamparo que conlleva la ejecución de una sentencia de desalojo.

Reflexión sobre el derecho a la vivienda

El debate, por tanto, se transformó en una reflexión sobre la garantía del derecho a la vivienda y la necesidad de que el poder judicial contemple los factores de vulnerabilidad de los adultos mayores en la aplicación de las sentencias administrativas y judiciales.