El municipio de Corregidora otorgó millones de pesos a empresas familiares del gobernador Mauricio Kuri González, incluyendo contratos sin licitación ni avance observable.

El gobierno estatal de Querétaro encabezado por Mauricio Kuri González no ha sido el único actor que ha canalizado recursos públicos hacia empresas vinculadas a su círculo familiar cercano. Se ha determinado que el municipio de Corregidora también ha beneficiado significativamente a negocios ligados a Alejandro Maccise Chémor, quien fue socio familiar del mandatario. Esta dinámica de contratación privada se ha materializado a través del gobierno municipal, actualizando el escándalo de conflictos de interés en la región.

La administración municipal de Corregidora, la cual fue dirigida por el actual gobernador del PAN entre los años 2015 y 2018, ahora se encuentra bajo el mando de José David Guerrero Trápala. Guerrero es conocido popularmente como Chepe y se desempeñó anteriormente como secretario particular del propio Kuri González. Esta estrecha relación laboral previa entre ambos funcionarios se ha convertido en el eje central de las críticas por el manejo de los fondos públicos en el municipio.

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Empresas y montos cuestionados en Corregidora

Las corporaciones adjudicatarias de los fondos municipales son Grupo de Ingenieros Queretanos, S.A. de C.V., y Grupo Qromacc, S.A. de C.V. El monto total asignado a estas dos entidades asciende a 18 millones 193 mil 131 pesos. Específicamente, Grupo de Ingenieros Queretanos recibió 18 millones 192 mil 200 pesos, mientras que Grupo Qromacc solo obtuvo 931 pesos. Estas cifras representan una distribución financiera altamente concentrada en un grupo limitado de proveedores.

Carlos "N", exjefe de gabinete de Corregidora, declaró públicamente que abandonó su cargo debido al clima de escrutinio intenso y la sospecha generalizada que afectaba al gobierno municipal. Esta renuncia anticipada subraya la tensión interna y la presión política que rodea las decisiones de contratación tomadas por la actual administración liderada por José David Guerrero.

Licitaciones sin concurso real y precios inflados

Veinticinco días después de asumir su cargo en las elecciones de 2024, la administración de Guerrero asignó su primera contratación importante vía el DIF municipal. Este contrato, valorado hasta en 3 millones 888 mil 640 pesos, fue adjudicado a Grupo de Ingenieros Queretanos, S.A. de C.V. La estructura de esta empresa está presidida por Alejandro Maccise Aguirre, con Emilio Maccise Chemor actuando como su representante legal. Ambos personajes han ocupado previamente la dirección del Club de Industriales de Querétaro, lo que indica una sólida red de influencias en el sector empresarial local.

Según registros del Registro Público del Comercio consultados por el medio La Razón, la sociedad Grupo de Ingenieros Queretanos fue fundada en 1995. La legalidad de su creación fue respaldada por el notario Humberto Palacios Alcocer, quien es cuñado directo del gobernador Mauricio Kuri González. Esta conexión familiar en la certificación notarial añade una capa de complejidad ética al origen y legalidad de las estructuras corporativas involucradas.

El contrato específico, identificado con el folio SMDIFMC/JUR/IR/001/2025, se firmó el 14 de abril de 2025 mediante una invitación restringida a tres o más proveedores. Su objetivo era la adquisición de despensas para entregar en la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Corregidora, ubicada en la calle Fray Sebastián de Gallegos número 73. Sin embargo, las actas de la licitación revelan irregularidades graves en el proceso de selección.

Proveedores excluidos y falta de avances

En la presentación de propuestas técnicas con el número IR/SMDIFCQ/001/2025, el DIF municipal convocó formalmente a tres competidores: Comercializadora Passat, S.A. de C.V.; Profesionales en Despensas, S.A. de C.V.; y Procesadora y Distribuidora Los Chaneques, S.A. de C.V. Las dos primeras compañías sí asistieron a la junta de licitación y entregaron sus propuestas técnicas con los precios correspondientes. A pesar de esto, Grupo de Ingenieros Queretanos fue la empresa ganadora, a pesar de no haberse presentado en la junta.

Otra contratación relevante para la misma empresa, con folios ADQ-10900 y 10901, valorada en 6 millones 378 mil 318 pesos, destinó fondos a un servicio integral de mantenimiento en la unidad básica de rehabilitación. El periodo de ejecución estaba programado para iniciar el 19 de diciembre de 2025 y concluir el 30 de marzo de 2026. La planificación de estas fechas sugiere un despliegue burocrático detallado que contrasta con la realidad de la ejecución.

A partir del 31 de diciembre de ese año, no existe ninguna actualización pública en los archivos vinculados a estas obras. La información más reciente, con corte en noviembre de 2026, indica explícitamente la ausencia de informes de avances físicos, informes de avance financiero, actas de recepción de trabajos o finiquito al contrato. Esto implica que la obra, aparentemente, no presentaba avance o ejecución alguna durante el periodo considerado.

Historial estatal de contratos a la familia Maccise

El DIF de Corregidora otorgó en total 14 millones 338 mil 934 pesos en contrataciones diversas a Grupo de Ingenieros Queretanos. Estos recursos se suman a los 931 pesos facilitados a Grupo Qromacc, una entidad perteneciente a la misma familia y creada en 2021 con la fe notarial de Humberto Palacios Kuri, sobrino del gobernador. Esta red notarial familiar parece ser un pilar fundamental para la formalización de estos negocios.

Adicionalmente, se reportó que el gobierno estatal otorgó 70 contratos a Grupo Qromacc. De estos, 68 fueron por adjudicación directa, alcanzando un monto total de un millón 780 mil 107 pesos. Esta práctica de adjudicación directa elimina la competencia y permite el flujo de fondos hacia empresas sin justificación de mercado clara. La concentración de contratos en manos de una sola entidad familiar es evidente.

Impacto financiero total y responsabilidad política

El impacto financiero acumulado es significativo para la economía local y la transparencia pública. Las tres firmas Grupo de Ingenieros Queretanos, Grupo Qromacc y Multi Acabados para la Construcción han recibido desde la llegada de Kuri González al gobierno en 2022, al menos 55 millones 10 mil 540 pesos. Esta cifra representa una desviación considerable de los recursos destinados al bienestar ciudadano.

Si se suman las contrataciones estatales y las municipales gestionadas por el exsecretario Chepe Guerrero, el beneficio total para estas tres empresas alcanza los 73 millones 203 mil 671 pesos. Esta suma consolidada demuestra que el uso de la administración pública para beneficio privado ha sido sistémico y no un incidente aislado, requiriendo una investigación profunda por parte de las autoridades competentes.