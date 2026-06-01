Contratos millonarios de Grupo Mundo Maya con empresas vinculadas y sin mecanismos de control interno, revela investigación

Una investigación periodística revela irregularidades en las contrataciones públicas de Grupo Mundo Maya, el conglomerado militar que opera el Aeropuerto de Puebla, por más de 100 millones de pesos en 2025. Se detectan empresas recién creadas, vínculos familiares entre competidores y un proveedor inhabilitado, todo en un contexto de gasto cuadruplicado y falta de órganos de control.

La asignación de contratos públicos por parte de Grupo Mundo Maya , el conglomerado militar que administra el Aeropuerto Internacional de Puebla entre otras instalaciones, ha sido señalada por irregularidades que involucran a empresas de reciente creación, un proveedor inhabilitado y compañías con vínculos accionariales y familiares.

Durante 2025, primer año de operaciones bajo el mando del general de división, se detectaron irregularidades en múltiples procedimientos que superan los 100 millones de pesos. De acuerdo con una investigación, dos de cada tres contratos fueron adjudicados de manera directa, sin licitación pública abierta, y un 64% de los procedimientos se justificaron bajo excepciones legales como la supuesta existencia de un proveedor único, licencias exclusivas o montos máximos que permiten evadir la competencia.

El 13 de abril de 2022, el gobierno federal creó el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca, Maya, Mexica, SA de CV, conocida como Grupo Mundo Maya, para operar 12 aeropuertos y 18 estaciones de combustible, además de una red de hoteles, parques y museos vinculados al circuito del Tren Maya. Pese a la magnitud de su operación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, hasta mediados de 2025, el grupo carecía de órganos de control internos, comité de auditoría, código de conducta, programa de riesgos y manuales de operación.

A pesar de esta falta de mecanismos de vigilancia, el gasto en contrataciones públicas se cuadruplicó en tres años, pasando de 249 millones de pesos en 2023 a más de 976 millones al finalizar 2025. Uno de los casos investigados ocurrió el 18 de noviembre de 2025, a las siete de la mañana, cuando tres compañías enviaron propuestas para competir por un contrato de 10 millones de pesos destinado a dar mantenimiento al perímetro del aeropuerto de Puebla.

Cada una presentólogos, domicilios, páginas web y redes sociales distintas, pero en los hechos estaban conectadas. Entre las empresas participantes aparecen tres hermanos de apellido Espinoza Ramírez: Luis Gerardo, socio de Ingeniería Esra; Julio César, accionista de Studio Vertical, y Evelia, fundadora de Espi Engi Innova y comisaria en Studio Vertical. El parentesco fue confirmado mediante la revisión de sus actas de nacimiento.

Las tres empresas fueron las únicas participantes en el concurso por invitación a por lo menos tres, y la ganadora fue Ingeniería Esra, cuyo domicilio fiscal está en Benito Juárez, Quintana Roo, a más de 1,500 kilómetros de distancia del aeropuerto poblano. Las empresas de la familia fueron constituidas en distintos estados y sus domicilios se ubican en viviendas particulares o espacios de oficinas compartidas. Ingeniería Esra se constituyó en enero de 2024.

Durante un recorrido en el aeropuerto realizado para este reportaje, se observaron tramos del perímetro donde no eran visibles los trabajos de rehabilitación. El contrato estableció un plazo de un mes, del 28 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, para rehabilitar malla ciclónica, muros, rejas, portones y señalética, así como para realizar labores de deshierbe y poda en una franja de tres metros hacia el interior y exterior del perímetro.

Los trabajos se concentraron principalmente en el frente de las instalaciones, mientras que en otros tramos aún hay malla oxidada y ladeada, y zonas cubiertas de maleza. Otro caso detectado involucra a Soluciones Tecnológicas del Grijalva y Black Ecco TI, empresas vecinas que comparten accionistas y apoderados. En agosto de 2025, ambas compitieron juntas por un contrato público de 2.7 millones de pesos para un centro de datos de Grupo Mundo Maya.

Soluciones Tecnológicas proyectó el servicio en 2.9 millones de pesos, mientras que Black Ecco TI lo ofertó en 200 mil pesos menos. Ambas fueron las únicas dos en participar en el concurso por invitación a por lo menos tres competidores. La investigación también identificó un contrato otorgado a un proveedor inhabilitado por el gobierno federal, así como tres adjudicaciones con empresas de reciente creación, una de ellas constituida apenas 15 días antes de recibir el contrato.

Este patrón de adjudicaciones directas, la participación de empresas con vínculos familiares y la falta de mecanismos de control interno en Grupo Mundo Maya generan preocupación sobre la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos destinados a la infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en el sureste mexicano





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