Contratos OPLES: Raquel Buenrostro revela 2.74 mil mdp a Casillas

La secretaria de Anticorrupción detalla contratos por 2.74 mil millones de pesos a empresas de los hermanos Casillas entre 2015 y 2025 bajo la gestión del INE.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó un desglose detallado sobre los contratos otorgados por los Organismos Públicos Locales de Elecciones (OPLES) a empresarios vinculados a la red de los hermanos Hernández Casillas. Esta revelación se realizó durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, marcando un hito en la investigación sobre la gestión de recursos electorales en México.

Desglose financiero de contratos OPLES

El análisis oficial establece que el monto total de los contratos ascendió a 2 mil 740.4 millones de pesos durante el periodo comprendido entre 2015 y 2025. De esta cifra global, se destina un volumen significativo de mil 957.8 millones de pesos al periodo anterior a la llegada de Taddei al Instituto Nacional Electoral (INE) en 2023. Estos fondos se otorgaron específicamente durante la presidencia de Lorenzo Córdova al frente de la institución electoral federal.

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La presentación oficial destaca que seis empresas ligadas a los hermanos Casillas acumularon contratos durante un lapso de 27 años. Las entidades financieras mencionadas explícitamente son Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Comercializadora JVLY y Formas Finas Fernando Fernández. Este desglose busca transparentar los flujos de dinero hacia proveedores específicos de insumos electorales.

Cronología anual y evolución de montos

La cronología presentada detalla el comportamiento financiero año con año desde 2015 hasta 2025. En 2015, Seriplast de México obtuvo contratos por 12.3 millones de pesos. El volumen aumentó notablemente en 2016, cuando Corporativo ZEG, Seriplast de México y Formas Finas y Materiales recibieron 251.4 millones de pesos. En 2017, Seriplast de México y Formas Finas y Materiales lograron contratos por 177.4 millones de pesos.

La tendencia escaló significativamente en 2018, cuando Formas Finas y Materiales y Cajas Graf obtuvieron 321.8 millones de pesos. En 2019, Cajas Graf ganó contratos por medio millón de pesos. El punto máximo se registró en 2021, donde Formas Finas y Materiales y Cajas Graf adquirieron contratos por 908.0 millones de pesos, identificada como la cifra más alta en el historial analizado.

Para 2022, Formas Finas y Materiales y Cajas Graf ganaron contratos por un total de 178.8 millones de pesos. En 2023, año en que llegó Taddei al INE, Formas Finas Fernando Fernández, Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales obtuvieron contratos por 136.3 millones de pesos. En 2024, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Cajas Graf ganaron contratos por 582.4 millones de pesos. Finalmente, en 2025, Cajas Graf obtuvo contratos por 63.9 millones de pesos.

Origen histórico y escándalos previos

La trayectoria de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas se remonta a 1983, cuando iniciaron su carrera en la administración pública bajo el respaldo de Juan Carlos Padilla Aguilar, quien actualmente es militante del partido Somos. Cuando Padilla Aguilar se trasladó al Estado de México como Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en 1989, los hermanos comenzaron a estructurar sus negocios formales.

En 1992 se constituyó la empresa Formas Finas vinculada a Raymundo Francisco Hernández Casillas. Posteriormente, en 1999, hace 27 años, la empresa Cartonera plástica, vinculada a José Alfredo Hernández Casillas, participó como proveedora electoral en el Estado de México. El escalamiento de sus operaciones generó tensiones institucionales que derivaron en un escándalo en el Estado de México en 2005.

El conflicto de 2005 involucró un contrato de los hermanos Hernández Casillas que tuvo tal magnitud que obligó a la renuncia de siete consejeros electorales. Posteriormente, entre 2012 y 2013, los hermanos diversificaron sus empresas y contratos con órganos electorales locales en entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.

Impacto regulatorio y designaciones del INE

La presentación enfatizó un cambio estructural en 2014 cuando la reforma electoral retiró las designaciones de los consejeros de los órganos electorales estatales a los congresos locales. A partir de ese momento, la facultad de designar a los Consejeros pasó a ser del Consejo General del INE, presidido por Lorenzo Córdova. Este consejo general nombró a los consejeros electorales de las 32 entidades de la República.

El documento indica que, ante omisiones de supervisión y falta de lineamientos claros de contratación, 23 de los 32 OPLEs designados por el Consejo General del INE asignaron contratos por 2 mil 940 millones de pesos a los hermanos Hernández Casillas como proveedores electorales durante el periodo 2015-2023. Esta dinámica permitió la consolidación de un circuito financiero que ha sido objeto de escrutinio público y administrativo.