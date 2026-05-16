Controladora Deportiva Águilas cede la gesti del Coloso de Santa Úrsula con miras al Mundial de Futbol

Grupo Ollamani, a travs de su subsidiaria Controladora Deportiva Águilas, dio a conocer que a partir de este jueves el control del Estadio Banorte queda en manos de la FIFA con miras al Mundial de Futbol.

A menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo, Controladora Deportiva Águilas cedi la gesti del Coloso de Santa Úrsula con miras al torneo de Futbol.

Ciudad de Mxico (apro) Grupo Ollamani a travs de su subsidiaria Controladora Deportiva Águilas dio a conocer que a partir de este jueves el control del Estadio Banorte queda en manos de la FIFA con miras al Mundial de Futbol. Por medio de un comunicado la entidad corporativa encargada de administrar y dirigir los activos deportivos del Club Amrica y el Estadio Banorte inform que el organismo mximo del balompie a nivel internacional ya tom la gesti operacional del inmueble desde este dcha y hasta que termine la actividad del Coloso de Santa Úrsula en la Copa del Mundo el 5 de julio





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