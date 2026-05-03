Controversia en el partido de ida: Chivas evita la tarjeta roja y gana con polémica jugada

El delantero de Chivas evitó la expulsión en una jugada polémica contra Tigres, donde pisó a un defensa rival. El árbitro no revisó el VAR y permitió el gol, generando debate. El partido de vuelta se disputará el 9 de mayo.

En un partido de ida de los cuartos de final del torneo, el delantero de Chivas logró evitar la tarjeta roja y mantener a su equipo con los once jugadores en el campo, a pesar de una jugada polémica en la que pisó la pantorrilla de Rómulo, defensa de Tigres .

La acción ocurrió en el minuto 10, cuando el atacante rojiblanco recibió un balón en el pecho dentro del área rival. Al intentar colocar el pie en el césped para controlar la pelota, su movimiento accidental terminó con el pie sobre la pierna del zaguero, quien cayó al suelo. A pesar de la gravedad aparente de la acción, el árbitro no revisó la jugada en el VAR y permitió que el gol fuera válido, inaugurando el marcador en el partido.

Esta decisión generó controversia entre los aficionados y analistas, quienes debatieron si la falta merecía una expulsión o si fue un incidente fortuito en el transcurso del juego. El delantero de Chivas, que ha demostrado ser un elemento clave en el ataque de su equipo, anotó su tercer gol en el torneo con esta jugada.

Sus anteriores anotaciones fueron contra Santos Laguna en la jornada 11 y contra Puebla en la jornada 15, consolidándose como una figura importante en la ofensiva del Rebaño Sagrado. Además, su rendimiento ha sido tan destacado que ha sido considerado como el centro delantero titular en el once inicial de Chivas, especialmente tras su convocatoria a la selección nacional.

La expectativa ahora está puesta en el partido de vuelta, que se llevará a cabo el sábado 9 de mayo a las 7:07 de la noche en el estadio de Chivas. Este encuentro será decisivo para determinar cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente fase del torneo, por lo que ambos conjuntos llegarán con la intención de darlo todo en busca de la victoria.

La polémica jugada del partido de ida sin duda añadirá un ingrediente extra de tensión y rivalidad al duelo de vuelta, donde los jugadores y los cuerpos técnicos tendrán que manejar con cuidado las emociones para evitar incidentes que puedan afectar el desarrollo del partido





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