Un periodista de Azteca Deportes y un jugador de la selección de Marruecos han protagonizado un incidente en la sala de conferencias de prensa de la Copa Mundial 2026™. La situación se ha producido en el contexto del partido previo al enfrentamiento entre Marruecos y Brasil. El periodista decidió hacer una pregunta en español, pero el moderador aplicó las reglas establecidas por la FIFA, que establecen que las preguntas deben hacerse en los idiomas natales de los países que se enfrentarán o en el idioma de los jugadores que aparecen para dar declaraciones a los medios. A pesar de que el jugador quería responder en español, tuvo que hacerlo en inglés. Sin embargo, el jugador expresó su orgullo por tener algunos fanáticos de su país y declaró su amor por México, donde ha estado en el pasado.

En un evento que ha generado controversia, un periodista de Azteca Deportes y un jugador de la selección de Marruecos , Achraf Hakimi , se han visto envueltos en un incidente en la sala de conferencias de prensa.

La situación se ha producido en el contexto de la Copa Mundial 2026™, en el partido previo al enfrentamiento entre Marruecos y Brasil. El periodista, Rodrigo Ornelas, decidió hacer una pregunta a Hakimi en español, pero el moderador aplicó las reglas establecidas por la FIFA, que establecen que las preguntas deben hacerse en los idiomas natales de los países que se enfrentarán o en el idioma de los jugadores que aparecen para dar declaraciones a los medios.

A pesar de que Hakimi quería responder en español, tuvo que hacerlo en inglés. Sin embargo, el jugador expresó su orgullo por tener algunos fanáticos de su país y declaró su amor por México, donde ha estado en el pasado. En otro orden de cosas, Toluca ha demostrado ser el equipo más fuerte de la Concacaf y ha superado a los grandes de México en el nuevo ranking.

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