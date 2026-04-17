Controversia por impunidad de líder de La Luz del Mundo en México; reabre caso la fiscalía

La Presidencia de México explica las gestiones para reabrir el caso contra el líder de La Luz del Mundo, declarado culpable de abuso sexual en EE. UU. mientras en México enfrenta impunidad. Surgen cuestionamientos sobre la actuación de la fiscalía y la presencia de figuras políticas vinculadas al religioso.

Las declaraciones de la Presidencia sobre el caso de Naasón , líder de La Luz del Mundo, quien se declaró culpable de abuso sexual en Estados Unidos pero no enfrenta cargos en México, han generado un considerable debate y cuestionamientos. La Presidencia intentó aclarar la situación, señalando que la fiscal Ernestina Godoy ha solicitado la reapertura del caso.

Según las explicaciones, el cierre del expediente el año pasado, durante la gestión del fiscal Gertz, se debió a razones desconocidas por la actual administración. Sin embargo, se enfatizó que la fiscal Godoy ha contactado a las víctimas y está impulsando una nueva audiencia con el objetivo de que un juez reabra el proceso judicial. Este escenario presenta dos puntos de fricción significativos. El primero se relaciona con el nombramiento y confirmación de la fiscal Godoy poco antes de la decisión de la fiscalía de cerrar el caso. Si bien se podría argumentar que, al ser recién llegada, no estaba al tanto de la magnitud del asunto, la inactividad y el silencio de la FGR durante meses previo a la intervención de Godoy levantan sospechas. El segundo punto, y quizás el más delicado, concierne al hecho de que el representante de México en Gran Bretaña, quien habría sido el responsable de la decisión de no proceder contra Naasón en México, continúe en su cargo y disfrute de privilegios. Esto genera la incómoda pregunta de si se está tolerando o incluso premiando a quienes facilitaron la impunidad de un individuo declarado culpable de abuso sexual. La postura del canciller Marcelo Ebrard, quien parece minimizar la gravedad de estas situaciones, agrava la percepción de complacencia. Adicionalmente, la noticia pone el foco en la posible transición de Citlalli Hernández, quien ha renunciado a su cargo en una secretaría de Estado para integrarse a Morena y coordinar la estrategia de candidaturas para 2027. La Presidencia ha elogiado su desempeño, calificándola como una joven brillante, trabajadora y de fuertes convicciones. Sin embargo, la pregunta que surge es cómo manejará Hernández la relación con los fieles y seguidores de Naasón, quienes constituyen un electorado significativo y son conocidos por su influencia en diversas formaciones políticas. La presencia de figuras como Emanuel Reyes y Hamlet García Almaguer, quienes han sido vinculados con la defensa indirecta del líder religioso, subraya la complejidad de navegar esta situación, especialmente considerando la importancia que La Luz del Mundo tiene en términos de capital político para los partidos. La falta de acción contundente contra Naasón en México, contrastando con su declaración de culpabilidad en Estados Unidos, ha abierto una caja de pandora de preguntas sobre la justicia y la impunidad en el país. La postura de la fiscalía, ahora buscando reabrir el caso, parece una reacción a la presión pública y mediática generada por las “malditas mañaneras”, donde estos temas a menudo salen a la luz. La influencia del grupo religioso en la política mexicana es innegable, y la forma en que figuras como Citlalli Hernández y el propio partido gobernante gestionen esta relación podría definir el rumbo de futuras elecciones y la percepción de la justicia en el país. La pregunta fundamental sigue siendo si las acciones de la fiscalía son un genuino intento por impartir justicia o una estrategia para apaciguar el descontento social





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